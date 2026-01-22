Coinbase xStock prijs vandaag

De live Coinbase xStock (COINX) koers van vandaag is $ 225.64, met een 0.04% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige COINX naar USD omrekenkoers is $ 225.64 per COINX.

Coinbase xStock staat momenteel op #1044 op basis van marktkapitalisatie op $ 9.48M, met een circulerend aanbod van 42.00K COINX. De afgelopen 24 uur handelde COINX tussen $ 224.52 (laag) en $ 230.98 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 444.5539034948311, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 223.24017585649742 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog COINX in het laatste uur +0.15% en -7.97% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 63.29K.

Coinbase xStock (COINX) Marktinformatie

Positie No.1044 Marktkapitalisatie $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Volume (24u) $ 63.29K$ 63.29K $ 63.29K Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 26.40M$ 26.40M $ 26.40M Circulerende voorraad 42.00K 42.00K 42.00K Maximale voorraad ---- -- Totale voorraad 116,999.98973465 116,999.98973465 116,999.98973465 Publieke blockchain SOL

De huidige marktkapitalisatie van Coinbase xStock is $ 9.48M, met een handelsvolume van $ 63.29K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COINX is 42.00K, met een totale voorraad van 116999.98973465. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.40M.