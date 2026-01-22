BeursDEX+
De live Coinbase xStock prijs vandaag is 225.64 USD.COINX marktkapitalisaite is 9,476,878.9284762552 USD. Volg realtime COINX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!De live Coinbase xStock prijs vandaag is 225.64 USD.COINX marktkapitalisaite is 9,476,878.9284762552 USD. Volg realtime COINX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer!

1 COINX naar USD live prijs:

$225.64
-0.04%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 03:53:03 (UTC+8)

Coinbase xStock prijs vandaag

De live Coinbase xStock (COINX) koers van vandaag is $ 225.64, met een 0.04% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige COINX naar USD omrekenkoers is $ 225.64 per COINX.

Coinbase xStock staat momenteel op #1044 op basis van marktkapitalisatie op $ 9.48M, met een circulerend aanbod van 42.00K COINX. De afgelopen 24 uur handelde COINX tussen $ 224.52 (laag) en $ 230.98 (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op $ 444.5539034948311, terwijl de laagste prijs aller tijden op $ 223.24017585649742 staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog COINX in het laatste uur +0.15% en -7.97% over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume $ 63.29K.

Coinbase xStock (COINX) Marktinformatie

No.1044

$ 9.48M
$ 63.29K
$ 26.40M
42.00K
--
116,999.98973465
SOL

De huidige marktkapitalisatie van Coinbase xStock is $ 9.48M, met een handelsvolume van $ 63.29K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COINX is 42.00K, met een totale voorraad van 116999.98973465. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.40M.

Coinbase xStock Prijsgeschiedenis USD

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 224.52
24u laag
$ 230.98
24u hoog

$ 224.52
$ 230.98
$ 444.5539034948311
$ 223.24017585649742
+0.15%

-0.04%

-7.97%

-7.97%

Coinbase xStock (COINX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Coinbase xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0903-0.04%
30 dagen$ -14.33-5.98%
60 dagen$ -16.94-6.99%
90 dagen$ -129.37-36.45%
Coinbase xStock prijswijziging vandaag

COINX registreerde vandaag een verandering van $ -0.0903 (-0.04%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Coinbase xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -14.33 (-5.98%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Coinbase xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,COINX zien we een verandering van $ -16.94 (-6.99%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Coinbase xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -129.37 (-36.45%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Coinbase xStock (COINX) bekijken?

Bekijk nu de Coinbase xStockprijsgeschiedenispagina.

AI-analyse voor Coinbase xStock

Met AI-gestuurde inzichten worden de laatste Coinbase xStock prijsbewegingen, trends in handelsvolumes en marktsentimentindicatoren geanalyseerd. Zo krijg je realtime updates waarmee je handelskansen kunt identificeren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Welke factoren beïnvloeden Coinbase xStock prijzen?

Verschillende belangrijke factoren beïnvloeden de koers van Coinbase-aandelen (COIN):

1. Prestaties van de cryptomarkt – De prijsbewegingen van Bitcoin en altcoins hebben directe impact op handelsvolumes en omzet.
2. Handelsvolume en gebruikersactiviteit – Hogere cryptohandel leidt tot meer transactiekosten.
3. Regulatoire ontwikkelingen – Overheidsbeleid ten aanzien van crypto beïnvloedt het marktsentiment.
4. Bedrijfsresultaten en financiële prestaties – Omzetgroei, winstmarges en prognoses.
5. Marktacceptatie van cryptocurrencies – Aanvaarding door institutionele en particuliere beleggers.
6. Concurrentie van andere beurzen – Veranderingen in marktaandeel.
7. Algemene condities van de aandelenmarkt – Het risico-gevoel beïnvloedt groeiaandelen.

Waarom willen mensen vandaag de prijs van Coinbase xStock weten?

Mensen willen vandaag de koers van Coinbase xStock (COINX) weten om verschillende belangrijke redenen: investeringsbeslissingen, portefeuillevolging, marktanalyse en handelsmogelijkheden. Beleggers volgen dagelijks de koersen om de prestaties te beoordelen, de juiste momenten voor kopen of verkopen te bepalen en markttrends te evalueren. Bewustzijn van de koers helpt bij risicobeheer en strategieën voor winstneming.

Prijsvoorspelling voor Coinbase xStock

Coinbase xStock (COINX) Prijsvoorspelling voor 2030 (over 4 jaar)
Volgens de prijsvoorspellingsmodule wordt voor COINX in 2030 een prijs van $ -- voorspeld met een groei van 0.00%.
Coinbase xStock (COINX) prijsvoorspelling voor 2040 (over 14 jaar)

In 2040 zou de prijs van Coinbase xStock potentieel een groei van 0.00% kunnen zien. Het zou een handelsprijs van $ -- kunnen bereiken.

Wat is Coinbase xStock (COINX)?

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock bron

Voor een beter begrip van Coinbase xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Coinbase xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Coinbase xStock

Pagina laatst bijgewerkt: 2026-01-23 03:53:03 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

