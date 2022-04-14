COCORO (COCOROETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COCORO (COCOROETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COCORO (COCOROETH) Informatie $COCORO is a tribute token inspired by Cocoro, a 10-year-old black and white Shiba Inu rescued by Atsuko Sato, the caretaker of the original Doge, Kabosu. $COCORO is a tribute token inspired by Cocoro, a 10-year-old black and white Shiba Inu rescued by Atsuko Sato, the caretaker of the original Doge, Kabosu. Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa93d86Af16fe83F064E3C0e2F3d129F7B7b002b0 Koop nu COCOROETH!

COCORO (COCOROETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COCORO (COCOROETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 0.00009454 $ 0.00009454 $ 0.00009454 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000007544 $ 0.000007544 $ 0.000007544 Meer informatie over COCORO (COCOROETH) prijs

COCORO (COCOROETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COCORO (COCOROETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COCOROETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COCOROETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COCOROETH begrijpt, kun je de live prijs van COCOROETH token verkennen!

Hoe koop je COCOROETH? Wil je COCORO (COCOROETH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om COCOROETH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je COCOROETH koopt op MEXC!

COCORO (COCOROETH) Prijsgeschiedenis Door de COCOROETH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COCOROETH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COCOROETH Wil je weten waar je COCOROETH naartoe gaat? Onze COCOROETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COCOROETH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!