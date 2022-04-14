COCK (COCK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COCK (COCK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COCK (COCK) Informatie COCK Token ($COCK) is not just another meme coin—it’s the most innovative, engaging, and rapidly growing #MEMEFI project in the crypto space. We have built an ecosystem-first token that combines DeFi mechanics, game theory, community engagement, and real revenue generation to drive sustainable growth, rewards, and utility for holders. COCK Token ($COCK) is not just another meme coin—it’s the most innovative, engaging, and rapidly growing #MEMEFI project in the crypto space. We have built an ecosystem-first token that combines DeFi mechanics, game theory, community engagement, and real revenue generation to drive sustainable growth, rewards, and utility for holders. Officiële website: https://cockcardano.io/ Block explorer: https://cardanoscan.io/token/49e423161ef818adc475c783571cb479d5f15ad52a01a240eacc0d3b434f434b Koop nu COCK!

COCK (COCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COCK (COCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Hoogste ooit: $ 0.013893 $ 0.013893 $ 0.013893 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.001663 $ 0.001663 $ 0.001663 Meer informatie over COCK (COCK) prijs

COCK (COCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COCK (COCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COCK begrijpt, kun je de live prijs van COCK token verkennen!

Hoe koop je COCK? Wil je COCK (COCK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om COCK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je COCK koopt op MEXC!

COCK (COCK) Prijsgeschiedenis Door de COCK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COCK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COCK Wil je weten waar je COCK naartoe gaat? Onze COCK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COCK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!