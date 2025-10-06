BeursDEX+
De live Alliance Games prijs vandaag is 0.00277 USD. Volg realtime COA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Alliance Games koers(COA)

1 COA naar USD live prijs:

$0.00277
$0.00277$0.00277
-7.97%1D
USD
Alliance Games (COA) live prijsgrafiek
Alliance Games (COA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00275
$ 0.00275$ 0.00275
24u laag
$ 0.00309
$ 0.00309$ 0.00309
24u hoog

$ 0.00275
$ 0.00275$ 0.00275

$ 0.00309
$ 0.00309$ 0.00309

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.002761912503583366
$ 0.002761912503583366$ 0.002761912503583366

-0.72%

-7.96%

-43.24%

-43.24%

Alliance Games (COA) real-time prijs is $ 0.00277. De afgelopen 24 uur werd er COA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00275 en een hoogtepunt van $ 0.00309, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COA hoogste prijs aller tijden is $ 0.03474769210606202, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.002761912503583366 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COA met -0.72% veranderd in het afgelopen uur, -7.96% in de afgelopen 24 uur en -43.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alliance Games (COA) Marktinformatie

No.2013

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 1.41K
$ 1.41K$ 1.41K

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Alliance Games is $ 1.15M, met een handelsvolume van $ 1.41K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COA is 414.42M, met een totale voorraad van 2000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.54M.

Alliance Games (COA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Alliance Games prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0002399-7.96%
30 dagen$ -0.00297-51.75%
60 dagen$ -0.00183-39.79%
90 dagen$ -0.00717-72.14%
Alliance Games prijswijziging vandaag

COA registreerde vandaag een verandering van $ -0.0002399 (-7.96%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Alliance Games 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00297 (-51.75%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Alliance Games 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,COA zien we een verandering van $ -0.00183 (-39.79%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Alliance Games 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00717 (-72.14%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Alliance Games (COA) bekijken?

Bekijk nu de Alliance Gamesprijsgeschiedenispagina.

Wat is Alliance Games (COA)?

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAlliance Games investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van COA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Alliance Games lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Alliance Games aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Alliance Games Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Alliance Games (COA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Alliance Games (COA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Alliance Games te bekijken.

Bekijk nu de Alliance Games prijsvoorspelling !

Alliance Games (COA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Alliance Games (COA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COA token !

Hoe koop je Alliance Games (COA)?

Op zoek naar Hoe koop je Alliance Games? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Alliance Games gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Voor een beter begrip van Alliance Games kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Alliance Games

Hoeveel is Alliance Games (COA) vandaag waard?
De live COA prijs in USD is 0.00277 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige COA naar USD prijs?
De huidige prijs van COA naar USD is $ 0.00277. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Alliance Games?
De marktkapitalisatie van COA is $ 1.15M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van COA?
De circulerende voorraad van COA is 414.42M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van COA?
COA bereikte een ATH-prijs van 0.03474769210606202 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COA?
COA zag een ATL-prijs van 0.002761912503583366 USD.
Wat is het handelsvolume van COA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COA is $ 1.41K USD.
Zal COA dit jaar hoger gaan?
COA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de COA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

