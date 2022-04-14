Changer (CNG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Changer (CNG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Changer (CNG) Informatie Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Officiële website: https://cng.vc Whitepaper: https://docs.cng.vc/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf

Changer (CNG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Changer (CNG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Hoogste ooit: $ 0.12233 $ 0.12233 $ 0.12233 Laagste ooit: $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 Huidige prijs: $ 0.007028 $ 0.007028 $ 0.007028 Meer informatie over Changer (CNG) prijs

Changer (CNG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Changer (CNG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CNG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CNG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CNG begrijpt, kun je de live prijs van CNG token verkennen!

Changer (CNG) Prijsgeschiedenis Door de CNG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CNG prijsgeschiedenis!

