Sugarverse (CNDY) Informatie Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY. Officiële website: https://www.sugarverse.io/ Whitepaper: https://sugarverse.github.io/ Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b

Sugarverse (CNDY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sugarverse (CNDY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 523.05K $ 523.05K $ 523.05K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 466.60M $ 466.60M $ 466.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Hoogste ooit: $ 0.008034 $ 0.008034 $ 0.008034 Laagste ooit: $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 $ 0.000737295247445374 Huidige prijs: $ 0.001121 $ 0.001121 $ 0.001121 Meer informatie over Sugarverse (CNDY) prijs

Sugarverse (CNDY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sugarverse (CNDY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CNDY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CNDY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CNDY begrijpt, kun je de live prijs van CNDY token verkennen!

