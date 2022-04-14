Colony (CLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Colony (CLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Colony (CLY) Informatie Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY. Officiële website: https://www.colonylab.io/ Block explorer: https://snowtrace.io/token/0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 Koop nu CLY!

Colony (CLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Colony (CLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.44M $ 11.44M $ 11.44M Totale voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Circulerende voorraad: $ 112.71M $ 112.71M $ 112.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.22M $ 15.22M $ 15.22M Hoogste ooit: $ 5 $ 5 $ 5 Laagste ooit: $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 $ 0.0334724828286524 Huidige prijs: $ 0.10148 $ 0.10148 $ 0.10148 Meer informatie over Colony (CLY) prijs

Colony (CLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Colony (CLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLY begrijpt, kun je de live prijs van CLY token verkennen!

Hoe koop je CLY? Wil je Colony (CLY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CLY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CLY koopt op MEXC!

Colony (CLY) Prijsgeschiedenis Door de CLY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CLY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CLY Wil je weten waar je CLY naartoe gaat? Onze CLY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!