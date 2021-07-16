Clover Finance (CLV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Clover Finance (CLV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Clover Finance (CLV) Informatie Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum's EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. Officiële website: https://clv.org/ Whitepaper: https://docs.clv.org/ Block explorer: https://clv.subscan.io/

Clover Finance (CLV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Clover Finance (CLV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.77M $ 22.77M $ 22.77M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.20M $ 37.20M $ 37.20M Hoogste ooit: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 Laagste ooit: $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 $ 0.016294094131601444 Huidige prijs: $ 0.0186 $ 0.0186 $ 0.0186 Meer informatie over Clover Finance (CLV) prijs

Clover Finance (CLV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Clover Finance (CLV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLV begrijpt, kun je de live prijs van CLV token verkennen!

Clover Finance (CLV) Prijsgeschiedenis Door de CLV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CLV prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CLV Wil je weten waar je CLV naartoe gaat? Onze CLV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLV token!

