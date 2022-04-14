Clashub (CLASHUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Clashub (CLASHUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Clashub (CLASHUB) Informatie Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens. Officiële website: https://clashub.io/ Whitepaper: https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15

Clashub (CLASHUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Clashub (CLASHUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 449.08K $ 449.08K $ 449.08K Totale voorraad: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Circulerende voorraad: $ 453.16M $ 453.16M $ 453.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 891.90K $ 891.90K $ 891.90K Hoogste ooit: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Laagste ooit: $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 $ 0.000536016054711468 Huidige prijs: $ 0.000991 $ 0.000991 $ 0.000991 Meer informatie over Clashub (CLASHUB) prijs

Clashub (CLASHUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Clashub (CLASHUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLASHUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLASHUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLASHUB begrijpt, kun je de live prijs van CLASHUB token verkennen!

Hoe koop je CLASHUB? Wil je Clashub (CLASHUB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CLASHUB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CLASHUB koopt op MEXC!

Clashub (CLASHUB) Prijsgeschiedenis Door de CLASHUB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CLASHUB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CLASHUB Wil je weten waar je CLASHUB naartoe gaat? Onze CLASHUB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLASHUB token!

