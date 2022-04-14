CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Informatie CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications and primitives that operate on the Ethereum protocol. Real Estate Token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate sustainableyield through real-world assets and enjoy constant liquidity by leveraging AMM and Liquidity Pools. Officiële website: https://citadao.io Whitepaper: https://docs.citadao.io/

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CITAKNIGHT (CITAKNIGHT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: -- -- -- Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: -- -- -- Meer informatie over CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) prijs

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CITAKNIGHT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CITAKNIGHT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CITAKNIGHT begrijpt, kun je de live prijs van CITAKNIGHT token verkennen!

CITAKNIGHT (CITAKNIGHT) Prijsgeschiedenis Door de CITAKNIGHT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van CITAKNIGHT Wil je weten waar je CITAKNIGHT naartoe gaat? Onze CITAKNIGHT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

