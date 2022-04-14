Chintai Network (CHEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chintai Network (CHEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chintai Network (CHEX) Informatie Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Officiële website: https://chintai.io Whitepaper: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Koop nu CHEX!

Chintai Network (CHEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chintai Network (CHEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.96M $ 88.96M $ 88.96M Totale voorraad: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M Circulerende voorraad: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.05M $ 89.05M $ 89.05M Hoogste ooit: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 Laagste ooit: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 Huidige prijs: $ 0.08915 $ 0.08915 $ 0.08915 Meer informatie over Chintai Network (CHEX) prijs

Chintai Network (CHEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chintai Network (CHEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHEX begrijpt, kun je de live prijs van CHEX token verkennen!

