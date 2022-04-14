Cheems (CHEEMS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cheems (CHEEMS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cheems (CHEEMS) Informatie “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. “Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth. Officiële website: https://cheems.pet/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x0df0587216a4a1bb7d5082fdc491d93d2dd4b413 Koop nu CHEEMS!

Cheems (CHEEMS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cheems (CHEEMS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 217.79M $ 217.79M $ 217.79M Totale voorraad: $ 203.67T $ 203.67T $ 203.67T Circulerende voorraad: $ 187.50T $ 187.50T $ 187.50T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 236.59M $ 236.59M $ 236.59M Hoogste ooit: $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 $ 0.0000021713 Laagste ooit: $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 $ 0.000000033427737282 Huidige prijs: $ 0.0000011616 $ 0.0000011616 $ 0.0000011616 Meer informatie over Cheems (CHEEMS) prijs

Cheems (CHEEMS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cheems (CHEEMS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHEEMS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHEEMS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHEEMS begrijpt, kun je de live prijs van CHEEMS token verkennen!

