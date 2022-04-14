Solchat (CHAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solchat (CHAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solchat (CHAT) Informatie Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security. Officiële website: https://www.solchat.io/ Whitepaper: http://docs.solchat.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/947tEoG318GUmyjVYhraNRvWpMX7fpBTDQFBoJvSkSG3

Solchat (CHAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solchat (CHAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Totale voorraad: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Circulerende voorraad: $ 8.04M $ 8.04M $ 8.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Hoogste ooit: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Laagste ooit: $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 $ 0.00506354172811015 Huidige prijs: $ 0.2628 $ 0.2628 $ 0.2628 Meer informatie over Solchat (CHAT) prijs

Solchat (CHAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solchat (CHAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHAT begrijpt, kun je de live prijs van CHAT token verkennen!

Solchat (CHAT) Prijsgeschiedenis Door de CHAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CHAT prijsgeschiedenis!

