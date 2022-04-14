ChainGPT (CGPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ChainGPT (CGPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ChainGPT (CGPT) Informatie ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more. Officiële website: https://www.chaingpt.org Whitepaper: https://docs.chaingpt.org Block explorer: https://solscan.io/token/CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G Koop nu CGPT!

ChainGPT (CGPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ChainGPT (CGPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.61M $ 70.61M $ 70.61M Totale voorraad: $ 997.83M $ 997.83M $ 997.83M Circulerende voorraad: $ 865.43M $ 865.43M $ 865.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.59M $ 81.59M $ 81.59M Hoogste ooit: $ 0.56125 $ 0.56125 $ 0.56125 Laagste ooit: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Huidige prijs: $ 0.081585 $ 0.081585 $ 0.081585 Meer informatie over ChainGPT (CGPT) prijs

ChainGPT (CGPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ChainGPT (CGPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CGPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CGPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CGPT begrijpt, kun je de live prijs van CGPT token verkennen!

Hoe koop je CGPT? Wil je ChainGPT (CGPT) toevoegen aan je portfolio?

