ChainGuard (CGC) Informatie AI security for your blockchain journey. Real-time risk alerts, wallet protection, automated tasks. AI security for your blockchain journey. Real-time risk alerts, wallet protection, automated tasks. Officiële website: https://chainguardlabs.com/ Whitepaper: https://chainguard-2.gitbook.io/chainguard-1 Block explorer: https://bscscan.com/token/0xA35f68d4aF159eb6BAbeda07d8cb1Ff3B4ff941e Koop nu CGC!

ChainGuard (CGC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ChainGuard (CGC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 0.455 $ 0.455 $ 0.455 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0000000000000000000000025 $ 0.0000000000000000000000025 $ 0.0000000000000000000000025 Meer informatie over ChainGuard (CGC) prijs

ChainGuard (CGC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ChainGuard (CGC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CGC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CGC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CGC begrijpt, kun je de live prijs van CGC token verkennen!

ChainGuard (CGC) Prijsgeschiedenis Door de CGC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CGC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CGC Wil je weten waar je CGC naartoe gaat? Onze CGC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CGC token!

