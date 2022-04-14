CETUS (CETUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CETUS (CETUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CETUS (CETUS) Informatie Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi. Officiële website: https://www.cetus.zone/ Koop nu CETUS!

CETUS (CETUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CETUS (CETUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.98M $ 68.98M $ 68.98M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 846.38M $ 846.38M $ 846.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.50M $ 81.50M $ 81.50M Hoogste ooit: $ 0.495 $ 0.495 $ 0.495 Laagste ooit: $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 $ 0.02679612372711401 Huidige prijs: $ 0.0815 $ 0.0815 $ 0.0815 Meer informatie over CETUS (CETUS) prijs

CETUS (CETUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CETUS (CETUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CETUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CETUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CETUS begrijpt, kun je de live prijs van CETUS token verkennen!

CETUS (CETUS) Prijsgeschiedenis Door de CETUS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CETUS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CETUS Wil je weten waar je CETUS naartoe gaat? Onze CETUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CETUS token!

