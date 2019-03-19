Celer Network (CELR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Celer Network (CELR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Celer Network (CELR) Informatie Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Officiële website: https://www.celer.network/# Whitepaper: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667

Celer Network (CELR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Celer Network (CELR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.98M $ 54.98M $ 54.98M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.46M $ 70.46M $ 70.46M Hoogste ooit: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 Laagste ooit: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Huidige prijs: $ 0.007046 $ 0.007046 $ 0.007046 Meer informatie over Celer Network (CELR) prijs

Celer Network (CELR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Celer Network (CELR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CELR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CELR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CELR begrijpt, kun je de live prijs van CELR token verkennen!

Celer Network (CELR) Prijsgeschiedenis Door de CELR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CELR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CELR Wil je weten waar je CELR naartoe gaat? Onze CELR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CELR token!

