CELO (CELO) Informatie Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD). Officiële website: https://celo.org/ Whitepaper: http://docs.celo.org/ Block explorer: https://celoscan.io

CELO (CELO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CELO (CELO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 156.34M $ 156.34M $ 156.34M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 581.41M $ 581.41M $ 581.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 268.90M $ 268.90M $ 268.90M Hoogste ooit: $ 5.211 $ 5.211 $ 5.211 Laagste ooit: $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 $ 0.2383232905502136 Huidige prijs: $ 0.2689 $ 0.2689 $ 0.2689 Meer informatie over CELO (CELO) prijs

CELO (CELO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CELO (CELO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CELO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CELO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CELO begrijpt, kun je de live prijs van CELO token verkennen!

CELO (CELO) Prijsgeschiedenis Door de CELO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van CELO Wil je weten waar je CELO naartoe gaat? Onze CELO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

