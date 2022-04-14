CheckDot (CDT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CheckDot (CDT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CheckDot (CDT) Informatie CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks. CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks. Officiële website: https://checkdot.io/ Whitepaper: https://checkdot.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/Ak3ovnWQnAxPSFoSNCoNYJLnJtQDCKRBH4HwhWkb6hFm Koop nu CDT!

CheckDot (CDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CheckDot (CDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 657.60K $ 657.60K $ 657.60K Totale voorraad: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Circulerende voorraad: $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 849.00K $ 849.00K $ 849.00K Hoogste ooit: $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 Laagste ooit: $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 Huidige prijs: $ 0.0849 $ 0.0849 $ 0.0849 Meer informatie over CheckDot (CDT) prijs

CheckDot (CDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CheckDot (CDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CDT begrijpt, kun je de live prijs van CDT token verkennen!

CheckDot (CDT) Prijsgeschiedenis Door de CDT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CDT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CDT Wil je weten waar je CDT naartoe gaat? Onze CDT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CDT token!

