BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Courage The Dog prijs vandaag is 0.000378 USD. Volg realtime CCDOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CCDOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Courage The Dog prijs vandaag is 0.000378 USD. Volg realtime CCDOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CCDOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CCDOG

CCDOG Prijsinformatie

Wat is CCDOG

CCDOG officiële website

CCDOG tokenomie

CCDOG Prijsvoorspelling

CCDOG Geschiedenis

CCDOG koopgids

CCDOG-naar-Fiat valutaconversie

CCDOG spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Courage The Dog logo

Courage The Dog koers(CCDOG)

1 CCDOG naar USD live prijs:

$0.000378
$0.000378$0.000378
-10.21%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:41:45 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035
24u laag
$ 0.000461
$ 0.000461$ 0.000461
24u hoog

$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035

$ 0.000461
$ 0.000461$ 0.000461

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114

-6.44%

-10.20%

+1.61%

+1.61%

Courage The Dog (CCDOG) real-time prijs is $ 0.000378. De afgelopen 24 uur werd er CCDOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00035 en een hoogtepunt van $ 0.000461, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CCDOG hoogste prijs aller tijden is $ 0.007338398743725209, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000171937390596114 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CCDOG met -6.44% veranderd in het afgelopen uur, -10.20% in de afgelopen 24 uur en +1.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Courage The Dog (CCDOG) Marktinformatie

No.2605

$ 378.00K
$ 378.00K$ 378.00K

$ 17.92K
$ 17.92K$ 17.92K

$ 378.00K
$ 378.00K$ 378.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Courage The Dog is $ 378.00K, met een handelsvolume van $ 17.92K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CCDOG is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 378.00K.

Courage The Dog (CCDOG) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Courage The Dog prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00004298-10.20%
30 dagen$ -0.000895-70.31%
60 dagen$ -0.001236-76.58%
90 dagen$ -0.001749-82.23%
Courage The Dog prijswijziging vandaag

CCDOG registreerde vandaag een verandering van $ -0.00004298 (-10.20%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Courage The Dog 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000895 (-70.31%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Courage The Dog 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CCDOG zien we een verandering van $ -0.001236 (-76.58%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Courage The Dog 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.001749 (-82.23%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Courage The Dog (CCDOG) bekijken?

Bekijk nu de Courage The Dogprijsgeschiedenispagina.

Wat is Courage The Dog (CCDOG)?

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCourage The Dog investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CCDOG staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Courage The Dog lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Courage The Dog aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Courage The Dog Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Courage The Dog (CCDOG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Courage The Dog (CCDOG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Courage The Dog te bekijken.

Bekijk nu de Courage The Dog prijsvoorspelling !

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Courage The Dog (CCDOG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CCDOG token !

Hoe koop je Courage The Dog (CCDOG)?

Op zoek naar Hoe koop je Courage The Dog? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Courage The Dog gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CCDOG naar lokale valuta's

1 Courage The Dog(CCDOG) naar VND
9.94707
1 Courage The Dog(CCDOG) naar AUD
A$0.00058212
1 Courage The Dog(CCDOG) naar GBP
0.00028728
1 Courage The Dog(CCDOG) naar EUR
0.00032886
1 Courage The Dog(CCDOG) naar USD
$0.000378
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MYR
RM0.00158382
1 Courage The Dog(CCDOG) naar TRY
0.01591758
1 Courage The Dog(CCDOG) naar JPY
¥0.057834
1 Courage The Dog(CCDOG) naar ARS
ARS$0.55101816
1 Courage The Dog(CCDOG) naar RUB
0.03070494
1 Courage The Dog(CCDOG) naar INR
0.03350214
1 Courage The Dog(CCDOG) naar IDR
Rp6.29999748
1 Courage The Dog(CCDOG) naar PHP
0.02223018
1 Courage The Dog(CCDOG) naar EGP
￡E.0.01792854
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BRL
R$0.00203742
1 Courage The Dog(CCDOG) naar CAD
C$0.00053298
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BDT
0.0460782
1 Courage The Dog(CCDOG) naar NGN
0.54466776
1 Courage The Dog(CCDOG) naar COP
$1.459458
1 Courage The Dog(CCDOG) naar ZAR
R.0.006615
1 Courage The Dog(CCDOG) naar UAH
0.01590624
1 Courage The Dog(CCDOG) naar TZS
T.Sh.0.928746
1 Courage The Dog(CCDOG) naar VES
Bs0.084294
1 Courage The Dog(CCDOG) naar CLP
$0.357588
1 Courage The Dog(CCDOG) naar PKR
Rs0.10686816
1 Courage The Dog(CCDOG) naar KZT
0.1981098
1 Courage The Dog(CCDOG) naar THB
฿0.01230012
1 Courage The Dog(CCDOG) naar TWD
NT$0.01168398
1 Courage The Dog(CCDOG) naar AED
د.إ0.00138726
1 Courage The Dog(CCDOG) naar CHF
Fr0.00030618
1 Courage The Dog(CCDOG) naar HKD
HK$0.00293706
1 Courage The Dog(CCDOG) naar AMD
֏0.1446039
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MAD
.د.م0.00351918
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MXN
$0.00705726
1 Courage The Dog(CCDOG) naar SAR
ريال0.0014175
1 Courage The Dog(CCDOG) naar ETB
Br0.0578151
1 Courage The Dog(CCDOG) naar KES
KSh0.04883382
1 Courage The Dog(CCDOG) naar JOD
د.أ0.000268002
1 Courage The Dog(CCDOG) naar PLN
0.00140238
1 Courage The Dog(CCDOG) naar RON
лв0.00167076
1 Courage The Dog(CCDOG) naar SEK
kr0.00362502
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BGN
лв0.0006426
1 Courage The Dog(CCDOG) naar HUF
Ft0.1276128
1 Courage The Dog(CCDOG) naar CZK
0.00801738
1 Courage The Dog(CCDOG) naar KWD
د.ك0.000116046
1 Courage The Dog(CCDOG) naar ILS
0.00123606
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BOB
Bs0.00261198
1 Courage The Dog(CCDOG) naar AZN
0.0006426
1 Courage The Dog(CCDOG) naar TJS
SM0.00348516
1 Courage The Dog(CCDOG) naar GEL
0.00102816
1 Courage The Dog(CCDOG) naar AOA
Kz0.3448872
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BHD
.د.ب0.000142506
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BMD
$0.000378
1 Courage The Dog(CCDOG) naar DKK
kr0.002457
1 Courage The Dog(CCDOG) naar HNL
L0.00995652
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MUR
0.01739556
1 Courage The Dog(CCDOG) naar NAD
$0.00657342
1 Courage The Dog(CCDOG) naar NOK
kr0.00385938
1 Courage The Dog(CCDOG) naar NZD
$0.00066906
1 Courage The Dog(CCDOG) naar PAB
B/.0.000378
1 Courage The Dog(CCDOG) naar PGK
K0.0016065
1 Courage The Dog(CCDOG) naar QAR
ر.ق0.00137592
1 Courage The Dog(CCDOG) naar RSD
дин.0.03860514
1 Courage The Dog(CCDOG) naar UZS
soʻm4.49999928
1 Courage The Dog(CCDOG) naar ALL
L0.03179358
1 Courage The Dog(CCDOG) naar ANG
ƒ0.00067662
1 Courage The Dog(CCDOG) naar AWG
ƒ0.00067662
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BBD
$0.000756
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BAM
KM0.0006426
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BIF
Fr1.114722
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BND
$0.0004914
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BSD
$0.000378
1 Courage The Dog(CCDOG) naar JMD
$0.06068034
1 Courage The Dog(CCDOG) naar KHR
1.51807068
1 Courage The Dog(CCDOG) naar KMF
Fr0.161028
1 Courage The Dog(CCDOG) naar LAK
8.21739114
1 Courage The Dog(CCDOG) naar LKR
රු0.11520684
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MDL
L0.00647514
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MGA
Ar1.702701
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MOP
P0.003024
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MVR
0.0058212
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MWK
MK0.65624958
1 Courage The Dog(CCDOG) naar MZN
MT0.0241731
1 Courage The Dog(CCDOG) naar NPR
रु0.05362308
1 Courage The Dog(CCDOG) naar PYG
2.680776
1 Courage The Dog(CCDOG) naar RWF
Fr0.548478
1 Courage The Dog(CCDOG) naar SBD
$0.00311094
1 Courage The Dog(CCDOG) naar SCR
0.0050841
1 Courage The Dog(CCDOG) naar SRD
$0.014553
1 Courage The Dog(CCDOG) naar SVC
$0.0033075
1 Courage The Dog(CCDOG) naar SZL
L0.0065772
1 Courage The Dog(CCDOG) naar TMT
m0.00132678
1 Courage The Dog(CCDOG) naar TND
د.ت0.001110564
1 Courage The Dog(CCDOG) naar TTD
$0.00256284
1 Courage The Dog(CCDOG) naar UGX
Sh1.316952
1 Courage The Dog(CCDOG) naar XAF
Fr0.215838
1 Courage The Dog(CCDOG) naar XCD
$0.0010206
1 Courage The Dog(CCDOG) naar XOF
Fr0.215838
1 Courage The Dog(CCDOG) naar XPF
Fr0.038934
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BWP
P0.005103
1 Courage The Dog(CCDOG) naar BZD
$0.00075978
1 Courage The Dog(CCDOG) naar CVE
$0.03633714
1 Courage The Dog(CCDOG) naar DJF
Fr0.066906
1 Courage The Dog(CCDOG) naar DOP
$0.02429028
1 Courage The Dog(CCDOG) naar DZD
د.ج0.04939704
1 Courage The Dog(CCDOG) naar FJD
$0.00086184
1 Courage The Dog(CCDOG) naar GNF
Fr3.28671
1 Courage The Dog(CCDOG) naar GTQ
Q0.00289548
1 Courage The Dog(CCDOG) naar GYD
$0.0790776
1 Courage The Dog(CCDOG) naar ISK
kr0.048006

Courage The Dog bron

Voor een beter begrip van Courage The Dog kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Courage The Dog
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Courage The Dog

Hoeveel is Courage The Dog (CCDOG) vandaag waard?
De live CCDOG prijs in USD is 0.000378 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CCDOG naar USD prijs?
De huidige prijs van CCDOG naar USD is $ 0.000378. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Courage The Dog?
De marktkapitalisatie van CCDOG is $ 378.00K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CCDOG?
De circulerende voorraad van CCDOG is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CCDOG?
CCDOG bereikte een ATH-prijs van 0.007338398743725209 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CCDOG?
CCDOG zag een ATL-prijs van 0.000171937390596114 USD.
Wat is het handelsvolume van CCDOG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CCDOG is $ 17.92K USD.
Zal CCDOG dit jaar hoger gaan?
CCDOG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CCDOG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:41:45 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

CCDOG-naar-USD calculator

Bedrag

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0.000378 USD

Handel in CCDOG

CCDOG/USDT
$0.000378
$0.000378$0.000378
-10.20%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,720.57
$101,720.57$101,720.57

-1.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,292.61
$3,292.61$3,292.61

-6.11%

Solana logo

Solana

SOL

$155.50
$155.50$155.50

-3.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2349
$1.2349$1.2349

+723.26%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,720.57
$101,720.57$101,720.57

-1.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,292.61
$3,292.61$3,292.61

-6.11%

Solana logo

Solana

SOL

$155.50
$155.50$155.50

-3.70%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2206
$2.2206$2.2206

-2.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16251
$0.16251$0.16251

-0.86%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4437
$0.4437$0.4437

+787.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4437
$0.4437$0.4437

+787.40%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2349
$1.2349$1.2349

+723.26%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08006
$0.08006$0.08006

+421.90%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2820
$0.2820$0.2820

+330.53%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000039922
$0.0000000039922$0.0000000039922

+185.11%