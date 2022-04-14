Catizen (CATI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Catizen (CATI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Catizen (CATI) Informatie Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a "PLAY-TO-AIRDROP" model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay. Officiële website: https://catizen.ai/ Whitepaper: https://docs.catizen.ai/ Block explorer: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7

Catizen (CATI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Catizen (CATI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.84M $ 27.84M $ 27.84M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 340.27M $ 340.27M $ 340.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.83M $ 81.83M $ 81.83M Hoogste ooit: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Laagste ooit: $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 Huidige prijs: $ 0.08183 $ 0.08183 $ 0.08183 Meer informatie over Catizen (CATI) prijs

Catizen (CATI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Catizen (CATI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATI begrijpt, kun je de live prijs van CATI token verkennen!

Hoe koop je CATI? Wil je Catizen (CATI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CATI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CATI koopt op MEXC!

Catizen (CATI) Prijsgeschiedenis Door de CATI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CATI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CATI Wil je weten waar je CATI naartoe gaat? Onze CATI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CATI token!

