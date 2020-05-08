Cashaa (CAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cashaa (CAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cashaa (CAS) Informatie Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money. Officiële website: https://www.cashaa.com/ Whitepaper: https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c Koop nu CAS!

Cashaa (CAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cashaa (CAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Hoogste ooit: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 Laagste ooit: $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 $ 0.000986640148312823 Huidige prijs: $ 0.001209 $ 0.001209 $ 0.001209 Meer informatie over Cashaa (CAS) prijs

Cashaa (CAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cashaa (CAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAS begrijpt, kun je de live prijs van CAS token verkennen!

Cashaa (CAS) Prijsgeschiedenis Door de CAS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CAS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CAS Wil je weten waar je CAS naartoe gaat? Onze CAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CAS token!

