CARV (CARV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CARV (CARV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CARV (CARV) Informatie CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Officiële website: https://carv.io Whitepaper: https://docs.carv.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A Koop nu CARV!

CARV (CARV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CARV (CARV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 86.11M $ 86.11M $ 86.11M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 295.21M $ 295.21M $ 295.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 291.70M $ 291.70M $ 291.70M Hoogste ooit: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 Laagste ooit: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Huidige prijs: $ 0.2917 $ 0.2917 $ 0.2917 Meer informatie over CARV (CARV) prijs

CARV (CARV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CARV (CARV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CARV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CARV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CARV begrijpt, kun je de live prijs van CARV token verkennen!

Hoe koop je CARV? Wil je CARV (CARV) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CARV te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CARV koopt op MEXC!

CARV (CARV) Prijsgeschiedenis Door de CARV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CARV prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CARV Wil je weten waar je CARV naartoe gaat? Onze CARV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CARV token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!