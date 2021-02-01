Carnomaly (CARR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Carnomaly (CARR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Carnomaly (CARR) Informatie The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". Officiële website: https://carnomaly.io/ Whitepaper: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E Koop nu CARR!

Carnomaly (CARR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Carnomaly (CARR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Totale voorraad: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Circulerende voorraad: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Hoogste ooit: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 Laagste ooit: $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 Huidige prijs: $ 0.001115 $ 0.001115 $ 0.001115 Meer informatie over Carnomaly (CARR) prijs

Carnomaly (CARR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Carnomaly (CARR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CARR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CARR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CARR begrijpt, kun je de live prijs van CARR token verkennen!

Carnomaly (CARR) Prijsgeschiedenis Door de CARR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CARR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CARR Wil je weten waar je CARR naartoe gaat? Onze CARR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CARR token!

