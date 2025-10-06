BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live CarFi prijs vandaag is 0.71 USD. Volg realtime CARFI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CARFI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live CarFi prijs vandaag is 0.71 USD. Volg realtime CARFI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CARFI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CARFI

CARFI Prijsinformatie

Wat is CARFI

CARFI whitepaper

CARFI officiële website

CARFI tokenomie

CARFI Prijsvoorspelling

CARFI Geschiedenis

CARFI koopgids

CARFI-naar-Fiat valutaconversie

CARFI spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

CarFi logo

CarFi koers(CARFI)

1 CARFI naar USD live prijs:

$0.71
$0.71$0.71
-6.56%1D
USD
CarFi (CARFI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:41:37 (UTC+8)

CarFi (CARFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.6774
$ 0.6774$ 0.6774
24u laag
$ 0.9002
$ 0.9002$ 0.9002
24u hoog

$ 0.6774
$ 0.6774$ 0.6774

$ 0.9002
$ 0.9002$ 0.9002

--
----

--
----

-5.45%

-6.56%

+49.50%

+49.50%

CarFi (CARFI) real-time prijs is $ 0.71. De afgelopen 24 uur werd er CARFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.6774 en een hoogtepunt van $ 0.9002, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CARFI hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CARFI met -5.45% veranderd in het afgelopen uur, -6.56% in de afgelopen 24 uur en +49.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CarFi (CARFI) Marktinformatie

--
----

$ 180.95K
$ 180.95K$ 180.95K

$ 71.00M
$ 71.00M$ 71.00M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van CarFi is --, met een handelsvolume van $ 180.95K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CARFI is --, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 71.00M.

CarFi (CARFI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van CarFi prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.049846-6.56%
30 dagen$ +0.5166+267.11%
60 dagen$ +0.56+373.33%
90 dagen$ +0.56+373.33%
CarFi prijswijziging vandaag

CARFI registreerde vandaag een verandering van $ -0.049846 (-6.56%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

CarFi 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.5166 (+267.11%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

CarFi 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CARFI zien we een verandering van $ +0.56 (+373.33%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

CarFi 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.56 (+373.33%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van CarFi (CARFI) bekijken?

Bekijk nu de CarFiprijsgeschiedenispagina.

Wat is CarFi (CARFI)?

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCarFi investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CARFI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over CarFi lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je CarFi aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

CarFi Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal CarFi (CARFI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je CarFi (CARFI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor CarFi te bekijken.

Bekijk nu de CarFi prijsvoorspelling !

CarFi (CARFI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van CarFi (CARFI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CARFI token !

Hoe koop je CarFi (CARFI)?

Op zoek naar Hoe koop je CarFi? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt CarFi gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CARFI naar lokale valuta's

1 CarFi(CARFI) naar VND
18,683.65
1 CarFi(CARFI) naar AUD
A$1.0934
1 CarFi(CARFI) naar GBP
0.5396
1 CarFi(CARFI) naar EUR
0.6177
1 CarFi(CARFI) naar USD
$0.71
1 CarFi(CARFI) naar MYR
RM2.9749
1 CarFi(CARFI) naar TRY
29.8981
1 CarFi(CARFI) naar JPY
¥108.63
1 CarFi(CARFI) naar ARS
ARS$1,034.9812
1 CarFi(CARFI) naar RUB
57.6733
1 CarFi(CARFI) naar INR
62.9273
1 CarFi(CARFI) naar IDR
Rp11,833.3286
1 CarFi(CARFI) naar PHP
41.7551
1 CarFi(CARFI) naar EGP
￡E.33.6753
1 CarFi(CARFI) naar BRL
R$3.8269
1 CarFi(CARFI) naar CAD
C$1.0011
1 CarFi(CARFI) naar BDT
86.549
1 CarFi(CARFI) naar NGN
1,023.0532
1 CarFi(CARFI) naar COP
$2,741.31
1 CarFi(CARFI) naar ZAR
R.12.425
1 CarFi(CARFI) naar UAH
29.8768
1 CarFi(CARFI) naar TZS
T.Sh.1,744.47
1 CarFi(CARFI) naar VES
Bs158.33
1 CarFi(CARFI) naar CLP
$671.66
1 CarFi(CARFI) naar PKR
Rs200.7312
1 CarFi(CARFI) naar KZT
372.111
1 CarFi(CARFI) naar THB
฿23.1034
1 CarFi(CARFI) naar TWD
NT$21.9461
1 CarFi(CARFI) naar AED
د.إ2.6057
1 CarFi(CARFI) naar CHF
Fr0.5751
1 CarFi(CARFI) naar HKD
HK$5.5167
1 CarFi(CARFI) naar AMD
֏271.6105
1 CarFi(CARFI) naar MAD
.د.م6.6101
1 CarFi(CARFI) naar MXN
$13.2557
1 CarFi(CARFI) naar SAR
ريال2.6625
1 CarFi(CARFI) naar ETB
Br108.5945
1 CarFi(CARFI) naar KES
KSh91.7249
1 CarFi(CARFI) naar JOD
د.أ0.50339
1 CarFi(CARFI) naar PLN
2.6341
1 CarFi(CARFI) naar RON
лв3.1382
1 CarFi(CARFI) naar SEK
kr6.8089
1 CarFi(CARFI) naar BGN
лв1.207
1 CarFi(CARFI) naar HUF
Ft239.696
1 CarFi(CARFI) naar CZK
15.0591
1 CarFi(CARFI) naar KWD
د.ك0.21797
1 CarFi(CARFI) naar ILS
2.3217
1 CarFi(CARFI) naar BOB
Bs4.9061
1 CarFi(CARFI) naar AZN
1.207
1 CarFi(CARFI) naar TJS
SM6.5462
1 CarFi(CARFI) naar GEL
1.9312
1 CarFi(CARFI) naar AOA
Kz647.804
1 CarFi(CARFI) naar BHD
.د.ب0.26767
1 CarFi(CARFI) naar BMD
$0.71
1 CarFi(CARFI) naar DKK
kr4.615
1 CarFi(CARFI) naar HNL
L18.7014
1 CarFi(CARFI) naar MUR
32.6742
1 CarFi(CARFI) naar NAD
$12.3469
1 CarFi(CARFI) naar NOK
kr7.2491
1 CarFi(CARFI) naar NZD
$1.2567
1 CarFi(CARFI) naar PAB
B/.0.71
1 CarFi(CARFI) naar PGK
K3.0175
1 CarFi(CARFI) naar QAR
ر.ق2.5844
1 CarFi(CARFI) naar RSD
дин.72.5123
1 CarFi(CARFI) naar UZS
soʻm8,452.3796
1 CarFi(CARFI) naar ALL
L59.7181
1 CarFi(CARFI) naar ANG
ƒ1.2709
1 CarFi(CARFI) naar AWG
ƒ1.2709
1 CarFi(CARFI) naar BBD
$1.42
1 CarFi(CARFI) naar BAM
KM1.207
1 CarFi(CARFI) naar BIF
Fr2,093.79
1 CarFi(CARFI) naar BND
$0.923
1 CarFi(CARFI) naar BSD
$0.71
1 CarFi(CARFI) naar JMD
$113.9763
1 CarFi(CARFI) naar KHR
2,851.4026
1 CarFi(CARFI) naar KMF
Fr302.46
1 CarFi(CARFI) naar LAK
15,434.7823
1 CarFi(CARFI) naar LKR
රු216.3938
1 CarFi(CARFI) naar MDL
L12.1623
1 CarFi(CARFI) naar MGA
Ar3,198.195
1 CarFi(CARFI) naar MOP
P5.68
1 CarFi(CARFI) naar MVR
10.934
1 CarFi(CARFI) naar MWK
MK1,232.6381
1 CarFi(CARFI) naar MZN
MT45.4045
1 CarFi(CARFI) naar NPR
रु100.7206
1 CarFi(CARFI) naar PYG
5,035.32
1 CarFi(CARFI) naar RWF
Fr1,030.21
1 CarFi(CARFI) naar SBD
$5.8433
1 CarFi(CARFI) naar SCR
9.5495
1 CarFi(CARFI) naar SRD
$27.335
1 CarFi(CARFI) naar SVC
$6.2125
1 CarFi(CARFI) naar SZL
L12.354
1 CarFi(CARFI) naar TMT
m2.4921
1 CarFi(CARFI) naar TND
د.ت2.08598
1 CarFi(CARFI) naar TTD
$4.8138
1 CarFi(CARFI) naar UGX
Sh2,473.64
1 CarFi(CARFI) naar XAF
Fr405.41
1 CarFi(CARFI) naar XCD
$1.917
1 CarFi(CARFI) naar XOF
Fr405.41
1 CarFi(CARFI) naar XPF
Fr73.13
1 CarFi(CARFI) naar BWP
P9.585
1 CarFi(CARFI) naar BZD
$1.4271
1 CarFi(CARFI) naar CVE
$68.2523
1 CarFi(CARFI) naar DJF
Fr125.67
1 CarFi(CARFI) naar DOP
$45.6246
1 CarFi(CARFI) naar DZD
د.ج92.7828
1 CarFi(CARFI) naar FJD
$1.6188
1 CarFi(CARFI) naar GNF
Fr6,173.45
1 CarFi(CARFI) naar GTQ
Q5.4386
1 CarFi(CARFI) naar GYD
$148.532
1 CarFi(CARFI) naar ISK
kr90.17

CarFi bron

Voor een beter begrip van CarFi kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van CarFi
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over CarFi

Hoeveel is CarFi (CARFI) vandaag waard?
De live CARFI prijs in USD is 0.71 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CARFI naar USD prijs?
De huidige prijs van CARFI naar USD is $ 0.71. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van CarFi?
De marktkapitalisatie van CARFI is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CARFI?
De circulerende voorraad van CARFI is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CARFI?
CARFI bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CARFI?
CARFI zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van CARFI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CARFI is $ 180.95K USD.
Zal CARFI dit jaar hoger gaan?
CARFI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CARFI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:41:37 (UTC+8)

CarFi (CARFI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

CARFI-naar-USD calculator

Bedrag

CARFI
CARFI
USD
USD

1 CARFI = 0.71 USD

Handel in CARFI

CARFI/USDT
$0.71
$0.71$0.71
-6.56%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,720.57
$101,720.57$101,720.57

-1.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,292.61
$3,292.61$3,292.61

-6.11%

Solana logo

Solana

SOL

$155.50
$155.50$155.50

-3.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2349
$1.2349$1.2349

+723.26%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,720.57
$101,720.57$101,720.57

-1.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,292.61
$3,292.61$3,292.61

-6.11%

Solana logo

Solana

SOL

$155.50
$155.50$155.50

-3.70%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2206
$2.2206$2.2206

-2.69%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16251
$0.16251$0.16251

-0.86%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4437
$0.4437$0.4437

+787.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4437
$0.4437$0.4437

+787.40%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2349
$1.2349$1.2349

+723.26%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08006
$0.08006$0.08006

+421.90%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2820
$0.2820$0.2820

+330.53%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000039922
$0.0000000039922$0.0000000039922

+185.11%