CAR (CAR) Informatie CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra. Officiële website: http://car.meme Block explorer: https://solscan.io/token/7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump Koop nu CAR!

CAR (CAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CAR (CAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.92M Totale voorraad: $ 996.96M Circulerende voorraad: $ 996.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.95M Hoogste ooit: $ 0.787 Laagste ooit: $ 0.000097292665942939 Huidige prijs: $ 0.007945

CAR (CAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CAR (CAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAR begrijpt, kun je de live prijs van CAR token verkennen!

