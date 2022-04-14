CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CaptainBNB (CAPTAINBNB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Informatie Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Officiële website: https://captainbnb.xyz/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CaptainBNB (CAPTAINBNB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Hoogste ooit: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Laagste ooit: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Huidige prijs: $ 0.004428 $ 0.004428 $ 0.004428 Meer informatie over CaptainBNB (CAPTAINBNB) prijs

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CaptainBNB (CAPTAINBNB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CAPTAINBNB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CAPTAINBNB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CAPTAINBNB begrijpt, kun je de live prijs van CAPTAINBNB token verkennen!

CaptainBNB (CAPTAINBNB) Prijsgeschiedenis Door de CAPTAINBNB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CAPTAINBNB prijsgeschiedenis!

