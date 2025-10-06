BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Camp Network prijs vandaag is 0.01029 USD. Volg realtime CAMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CAMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Camp Network prijs vandaag is 0.01029 USD. Volg realtime CAMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CAMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CAMP

CAMP Prijsinformatie

Wat is CAMP

CAMP whitepaper

CAMP officiële website

CAMP tokenomie

CAMP Prijsvoorspelling

CAMP Geschiedenis

CAMP koopgids

CAMP-naar-Fiat valutaconversie

CAMP spot

CAMP USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Camp Network logo

Camp Network koers(CAMP)

1 CAMP naar USD live prijs:

$0.01029
$0.01029$0.01029
-7.63%1D
USD
Camp Network (CAMP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:10:04 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01008
$ 0.01008$ 0.01008
24u laag
$ 0.01146
$ 0.01146$ 0.01146
24u hoog

$ 0.01008
$ 0.01008$ 0.01008

$ 0.01146
$ 0.01146$ 0.01146

--
----

--
----

-1.63%

-7.63%

-21.40%

-21.40%

Camp Network (CAMP) real-time prijs is $ 0.01029. De afgelopen 24 uur werd er CAMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01008 en een hoogtepunt van $ 0.01146, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CAMP hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CAMP met -1.63% veranderd in het afgelopen uur, -7.63% in de afgelopen 24 uur en -21.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Camp Network (CAMP) Marktinformatie

--
----

$ 200.63K
$ 200.63K$ 200.63K

$ 102.90M
$ 102.90M$ 102.90M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Camp Network is --, met een handelsvolume van $ 200.63K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CAMP is --, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 102.90M.

Camp Network (CAMP) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Camp Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00085-7.63%
30 dagen$ -0.02341-69.47%
60 dagen$ -0.05721-84.76%
90 dagen$ +0.00029+2.90%
Camp Network prijswijziging vandaag

CAMP registreerde vandaag een verandering van $ -0.00085 (-7.63%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Camp Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.02341 (-69.47%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Camp Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CAMP zien we een verandering van $ -0.05721 (-84.76%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Camp Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00029 (+2.90%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Camp Network (CAMP) bekijken?

Bekijk nu de Camp Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is Camp Network (CAMP)?

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCamp Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CAMP staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Camp Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Camp Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Camp Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Camp Network (CAMP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Camp Network (CAMP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Camp Network te bekijken.

Bekijk nu de Camp Network prijsvoorspelling !

Camp Network (CAMP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Camp Network (CAMP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CAMP token !

Hoe koop je Camp Network (CAMP)?

Op zoek naar Hoe koop je Camp Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Camp Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CAMP naar lokale valuta's

1 Camp Network(CAMP) naar VND
270.78135
1 Camp Network(CAMP) naar AUD
A$0.0158466
1 Camp Network(CAMP) naar GBP
0.0078204
1 Camp Network(CAMP) naar EUR
0.0089523
1 Camp Network(CAMP) naar USD
$0.01029
1 Camp Network(CAMP) naar MYR
RM0.0431151
1 Camp Network(CAMP) naar TRY
0.433209
1 Camp Network(CAMP) naar JPY
¥1.57437
1 Camp Network(CAMP) naar ARS
ARS$14.9999388
1 Camp Network(CAMP) naar RUB
0.8360625
1 Camp Network(CAMP) naar INR
0.9120027
1 Camp Network(CAMP) naar IDR
Rp171.4999314
1 Camp Network(CAMP) naar PHP
0.6056694
1 Camp Network(CAMP) naar EGP
￡E.0.487746
1 Camp Network(CAMP) naar BRL
R$0.055566
1 Camp Network(CAMP) naar CAD
C$0.0145089
1 Camp Network(CAMP) naar BDT
1.254351
1 Camp Network(CAMP) naar NGN
14.84847
1 Camp Network(CAMP) naar COP
$39.72969
1 Camp Network(CAMP) naar ZAR
R.0.1798692
1 Camp Network(CAMP) naar UAH
0.4330032
1 Camp Network(CAMP) naar TZS
T.Sh.25.28253
1 Camp Network(CAMP) naar VES
Bs2.29467
1 Camp Network(CAMP) naar CLP
$9.73434
1 Camp Network(CAMP) naar PKR
Rs2.9091888
1 Camp Network(CAMP) naar KZT
5.392989
1 Camp Network(CAMP) naar THB
฿0.3347337
1 Camp Network(CAMP) naar TWD
NT$0.3180639
1 Camp Network(CAMP) naar AED
د.إ0.0377643
1 Camp Network(CAMP) naar CHF
Fr0.0083349
1 Camp Network(CAMP) naar HKD
HK$0.0799533
1 Camp Network(CAMP) naar AMD
֏3.9364395
1 Camp Network(CAMP) naar MAD
.د.م0.0957999
1 Camp Network(CAMP) naar MXN
$0.1921143
1 Camp Network(CAMP) naar SAR
ريال0.0385875
1 Camp Network(CAMP) naar ETB
Br1.5738555
1 Camp Network(CAMP) naar KES
KSh1.3293651
1 Camp Network(CAMP) naar JOD
د.أ0.00729561
1 Camp Network(CAMP) naar PLN
0.038073
1 Camp Network(CAMP) naar RON
лв0.0454818
1 Camp Network(CAMP) naar SEK
kr0.0985782
1 Camp Network(CAMP) naar BGN
лв0.017493
1 Camp Network(CAMP) naar HUF
Ft3.4727721
1 Camp Network(CAMP) naar CZK
0.2182509
1 Camp Network(CAMP) naar KWD
د.ك0.00315903
1 Camp Network(CAMP) naar ILS
0.0336483
1 Camp Network(CAMP) naar BOB
Bs0.0711039
1 Camp Network(CAMP) naar AZN
0.017493
1 Camp Network(CAMP) naar TJS
SM0.0948738
1 Camp Network(CAMP) naar GEL
0.0279888
1 Camp Network(CAMP) naar AOA
Kz9.388596
1 Camp Network(CAMP) naar BHD
.د.ب0.00387933
1 Camp Network(CAMP) naar BMD
$0.01029
1 Camp Network(CAMP) naar DKK
kr0.066885
1 Camp Network(CAMP) naar HNL
L0.2710386
1 Camp Network(CAMP) naar MUR
0.4735458
1 Camp Network(CAMP) naar NAD
$0.1789431
1 Camp Network(CAMP) naar NOK
kr0.1051638
1 Camp Network(CAMP) naar NZD
$0.0182133
1 Camp Network(CAMP) naar PAB
B/.0.01029
1 Camp Network(CAMP) naar PGK
K0.0437325
1 Camp Network(CAMP) naar QAR
ر.ق0.0374556
1 Camp Network(CAMP) naar RSD
дин.1.0503003
1 Camp Network(CAMP) naar UZS
soʻm122.4999804
1 Camp Network(CAMP) naar ALL
L0.8654919
1 Camp Network(CAMP) naar ANG
ƒ0.0184191
1 Camp Network(CAMP) naar AWG
ƒ0.0184191
1 Camp Network(CAMP) naar BBD
$0.02058
1 Camp Network(CAMP) naar BAM
KM0.017493
1 Camp Network(CAMP) naar BIF
Fr30.34521
1 Camp Network(CAMP) naar BND
$0.013377
1 Camp Network(CAMP) naar BSD
$0.01029
1 Camp Network(CAMP) naar JMD
$1.6518537
1 Camp Network(CAMP) naar KHR
41.3252574
1 Camp Network(CAMP) naar KMF
Fr4.38354
1 Camp Network(CAMP) naar LAK
223.6956477
1 Camp Network(CAMP) naar LKR
රු3.1361862
1 Camp Network(CAMP) naar MDL
L0.1762677
1 Camp Network(CAMP) naar MGA
Ar46.351305
1 Camp Network(CAMP) naar MOP
P0.08232
1 Camp Network(CAMP) naar MVR
0.158466
1 Camp Network(CAMP) naar MWK
MK17.8645719
1 Camp Network(CAMP) naar MZN
MT0.6580455
1 Camp Network(CAMP) naar NPR
रु1.4597394
1 Camp Network(CAMP) naar PYG
72.97668
1 Camp Network(CAMP) naar RWF
Fr14.93079
1 Camp Network(CAMP) naar SBD
$0.0846867
1 Camp Network(CAMP) naar SCR
0.1384005
1 Camp Network(CAMP) naar SRD
$0.396165
1 Camp Network(CAMP) naar SVC
$0.0900375
1 Camp Network(CAMP) naar SZL
L0.179046
1 Camp Network(CAMP) naar TMT
m0.0361179
1 Camp Network(CAMP) naar TND
د.ت0.03023202
1 Camp Network(CAMP) naar TTD
$0.0697662
1 Camp Network(CAMP) naar UGX
Sh35.85036
1 Camp Network(CAMP) naar XAF
Fr5.87559
1 Camp Network(CAMP) naar XCD
$0.027783
1 Camp Network(CAMP) naar XOF
Fr5.87559
1 Camp Network(CAMP) naar XPF
Fr1.05987
1 Camp Network(CAMP) naar BWP
P0.138915
1 Camp Network(CAMP) naar BZD
$0.0206829
1 Camp Network(CAMP) naar CVE
$0.9891777
1 Camp Network(CAMP) naar DJF
Fr1.82133
1 Camp Network(CAMP) naar DOP
$0.6612354
1 Camp Network(CAMP) naar DZD
د.ج1.3456233
1 Camp Network(CAMP) naar FJD
$0.0234612
1 Camp Network(CAMP) naar GNF
Fr89.47155
1 Camp Network(CAMP) naar GTQ
Q0.0788214
1 Camp Network(CAMP) naar GYD
$2.152668
1 Camp Network(CAMP) naar ISK
kr1.30683

Camp Network bron

Voor een beter begrip van Camp Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Camp Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Camp Network

Hoeveel is Camp Network (CAMP) vandaag waard?
De live CAMP prijs in USD is 0.01029 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CAMP naar USD prijs?
De huidige prijs van CAMP naar USD is $ 0.01029. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Camp Network?
De marktkapitalisatie van CAMP is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CAMP?
De circulerende voorraad van CAMP is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CAMP?
CAMP bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CAMP?
CAMP zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van CAMP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CAMP is $ 200.63K USD.
Zal CAMP dit jaar hoger gaan?
CAMP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CAMP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:10:04 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

CAMP-naar-USD calculator

Bedrag

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01029 USD

Handel in CAMP

CAMP/USDC
$0.0103
$0.0103$0.0103
-7.62%
CAMP/USDT
$0.01029
$0.01029$0.01029
-7.53%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,609.98
$101,609.98$101,609.98

-1.52%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,289.50
$3,289.50$3,289.50

-6.20%

Solana logo

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-3.65%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1760
$1.1760$1.1760

+684.00%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,609.98
$101,609.98$101,609.98

-1.52%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,289.50
$3,289.50$3,289.50

-6.20%

Solana logo

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-3.65%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2216
$2.2216$2.2216

-2.65%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16228
$0.16228$0.16228

-1.00%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4710
$0.4710$0.4710

+842.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4710
$0.4710$0.4710

+842.00%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000997
$0.000000000997$0.000000000997

+1,059.30%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12200
$0.12200$0.12200

+695.30%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1760
$1.1760$1.1760

+684.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2246
$0.2246$0.2246

+242.90%