Camino Network (CAM) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Camino Network (CAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Camino Network (CAM) Informatie

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Officiële website:
https://camino.network
Whitepaper:
https://camino.network/static/docs/Camino_Network_Whitepaper.pdf
Block explorer:
https://caminoscan.com/

Camino Network (CAM) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Camino Network (CAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 7.68M
Totale voorraad:
$ 917.50M
Circulerende voorraad:
$ 325.42M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 23.60M
Hoogste ooit:
$ 0.1965
Laagste ooit:
$ 0.02368211178873008
Huidige prijs:
$ 0.0236
Camino Network (CAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Camino Network (CAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal CAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel CAM tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van CAM begrijpt, kun je de live prijs van CAM token verkennen!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.