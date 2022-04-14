Coupon Assets (CA1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Coupon Assets (CA1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Coupon Assets (CA1) Informatie Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Officiële website: https://radarlab.us/ Whitepaper: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Koop nu CA1!

Coupon Assets (CA1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Coupon Assets (CA1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M Totale voorraad: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Circulerende voorraad: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 146.69M $ 146.69M $ 146.69M Hoogste ooit: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Laagste ooit: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Huidige prijs: $ 0.5433 $ 0.5433 $ 0.5433 Meer informatie over Coupon Assets (CA1) prijs

Coupon Assets (CA1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Coupon Assets (CA1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CA1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CA1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CA1 begrijpt, kun je de live prijs van CA1 token verkennen!

Hoe koop je CA1? Wil je Coupon Assets (CA1) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CA1 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CA1 koopt op MEXC!

Coupon Assets (CA1) Prijsgeschiedenis Door de CA1 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CA1 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CA1 Wil je weten waar je CA1 naartoe gaat? Onze CA1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CA1 token!

