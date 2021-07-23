Coin98 (C98) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Coin98 (C98), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Coin98 (C98) Informatie Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. Officiële website: https://www.coin98.com/ Whitepaper: https://docs.coin98.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9

Coin98 (C98) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Coin98 (C98), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.01M $ 47.01M $ 47.01M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.01M $ 47.01M $ 47.01M Hoogste ooit: $ 6.4344 $ 6.4344 $ 6.4344 Laagste ooit: $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 Huidige prijs: $ 0.04701 $ 0.04701 $ 0.04701 Meer informatie over Coin98 (C98) prijs

Coin98 (C98) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Coin98 (C98) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal C98 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel C98 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van C98 begrijpt, kun je de live prijs van C98 token verkennen!

Coin98 (C98) Prijsgeschiedenis Door de C98 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de C98 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van C98 Wil je weten waar je C98 naartoe gaat? Onze C98 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van C98 token!

