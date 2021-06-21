swarm (BZZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in swarm (BZZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

swarm (BZZ) Informatie Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Officiële website: https://www.ethswarm.org/ Whitepaper: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb

swarm (BZZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor swarm (BZZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M Totale voorraad: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Circulerende voorraad: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M Hoogste ooit: $ 28 $ 28 $ 28 Laagste ooit: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Huidige prijs: $ 0.1296 $ 0.1296 $ 0.1296 Meer informatie over swarm (BZZ) prijs

swarm (BZZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van swarm (BZZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BZZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BZZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BZZ begrijpt, kun je de live prijs van BZZ token verkennen!

Hoe koop je BZZ? Wil je swarm (BZZ) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BZZ te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BZZ koopt op MEXC!

swarm (BZZ) Prijsgeschiedenis Door de BZZ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BZZ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BZZ Wil je weten waar je BZZ naartoe gaat? Onze BZZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BZZ token!

