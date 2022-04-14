Bazaars (BZR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bazaars (BZR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bazaars (BZR) Informatie Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. Officiële website: https://bazaars.io/ Whitepaper: https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f Koop nu BZR!

Bazaars (BZR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bazaars (BZR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 555.56M $ 555.56M $ 555.56M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.01B $ 28.01B $ 28.01B Hoogste ooit: $ 59.437 $ 59.437 $ 59.437 Laagste ooit: $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 Huidige prijs: $ 50.414 $ 50.414 $ 50.414 Meer informatie over Bazaars (BZR) prijs

Bazaars (BZR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bazaars (BZR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BZR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BZR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BZR begrijpt, kun je de live prijs van BZR token verkennen!

Hoe koop je BZR? Wil je Bazaars (BZR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BZR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BZR koopt op MEXC!

Bazaars (BZR) Prijsgeschiedenis Door de BZR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BZR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BZR Wil je weten waar je BZR naartoe gaat? Onze BZR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BZR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!