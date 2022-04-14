Baanx (BXX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baanx (BXX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baanx (BXX) Informatie BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Officiële website: https://www.baanx.com/ Whitepaper: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Koop nu BXX!

Baanx (BXX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baanx (BXX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M Hoogste ooit: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Laagste ooit: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Huidige prijs: $ 0.033115 $ 0.033115 $ 0.033115 Meer informatie over Baanx (BXX) prijs

Baanx (BXX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baanx (BXX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BXX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BXX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BXX begrijpt, kun je de live prijs van BXX token verkennen!

Baanx (BXX) Prijsgeschiedenis Door de BXX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BXX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BXX Wil je weten waar je BXX naartoe gaat? Onze BXX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BXX token!

