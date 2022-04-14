BoxBet (BXBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BoxBet (BXBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BoxBet (BXBT) Informatie BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram's extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards. Officiële website: http://www.boxbet.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e

BoxBet (BXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BoxBet (BXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Hoogste ooit: $ 0.09434 $ 0.09434 $ 0.09434 Laagste ooit: $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 $ 0.000147539917865889 Huidige prijs: $ 0.01891 $ 0.01891 $ 0.01891 Meer informatie over BoxBet (BXBT) prijs

BoxBet (BXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BoxBet (BXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

BoxBet (BXBT) Prijsgeschiedenis Door de BXBT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van BXBT Wil je weten waar je BXBT naartoe gaat? Onze BXBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

