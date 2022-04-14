BLOCK VAULT (BVT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BLOCK VAULT (BVT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BLOCK VAULT (BVT) Informatie BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems. Officiële website: https://bvtoken.live/ Whitepaper: https://bvtoken.live/assets/blockvault%20whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x418e5662abD0dB9F67b43b0976B7B68b0a974978 Koop nu BVT!

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BLOCK VAULT (BVT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.17M $ 5.17M $ 5.17M Totale voorraad: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Circulerende voorraad: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Hoogste ooit: $ 7.999 $ 7.999 $ 7.999 Laagste ooit: $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 $ 0.6500878061921797 Huidige prijs: $ 2.0803 $ 2.0803 $ 2.0803 Meer informatie over BLOCK VAULT (BVT) prijs

BLOCK VAULT (BVT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BLOCK VAULT (BVT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BVT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BVT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BVT begrijpt, kun je de live prijs van BVT token verkennen!

Hoe koop je BVT? Wil je BLOCK VAULT (BVT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BVT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BVT koopt op MEXC!

BLOCK VAULT (BVT) Prijsgeschiedenis Door de BVT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BVT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BVT Wil je weten waar je BVT naartoe gaat? Onze BVT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BVT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!