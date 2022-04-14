Burger Swap (BURGER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Burger Swap (BURGER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Burger Swap (BURGER) Informatie BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Officiële website: http://app.burgercities.org/ Whitepaper: https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Block explorer: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Koop nu BURGER!

Burger Swap (BURGER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Burger Swap (BURGER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 132.59K $ 132.59K $ 132.59K Totale voorraad: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M Circulerende voorraad: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 194.10K $ 194.10K $ 194.10K Hoogste ooit: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Laagste ooit: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Huidige prijs: $ 0.003081 $ 0.003081 $ 0.003081 Meer informatie over Burger Swap (BURGER) prijs

Burger Swap (BURGER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Burger Swap (BURGER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BURGER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BURGER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BURGER begrijpt, kun je de live prijs van BURGER token verkennen!

Hoe koop je BURGER? Wil je Burger Swap (BURGER) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BURGER te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BURGER koopt op MEXC!

Burger Swap (BURGER) Prijsgeschiedenis Door de BURGER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BURGER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BURGER Wil je weten waar je BURGER naartoe gaat? Onze BURGER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BURGER token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!