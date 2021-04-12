Bunny (BUNNY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bunny (BUNNY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bunny (BUNNY) Informatie PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens. Officiële website: https://pancakebunny.finance Block explorer: https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51 Koop nu BUNNY!

Bunny (BUNNY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bunny (BUNNY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Totale voorraad: $ 910.79K $ 910.79K $ 910.79K Circulerende voorraad: $ 510.23K $ 510.23K $ 510.23K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.72K $ 41.72K $ 41.72K Hoogste ooit: $ 666 $ 666 $ 666 Laagste ooit: $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 $ 0.04512060669859712 Huidige prijs: $ 0.04172 $ 0.04172 $ 0.04172 Meer informatie over Bunny (BUNNY) prijs

Bunny (BUNNY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bunny (BUNNY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUNNY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUNNY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUNNY begrijpt, kun je de live prijs van BUNNY token verkennen!

