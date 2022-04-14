Boundless Network (BUN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Boundless Network (BUN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Boundless Network (BUN) Informatie The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability. Officiële website: https://www.bunetwork.org/en, https://www.burritowallet.com/en Whitepaper: https://bunetwork.gitbook.io/bundaodocs Block explorer: https://bscscan.com/token/0xdf296EA217AEC7e118FafA9b2Ce20d0cFccd2EaF

Boundless Network (BUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Boundless Network (BUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 314.00K $ 314.00K $ 314.00K Hoogste ooit: $ 1.264 $ 1.264 $ 1.264 Laagste ooit: $ 0.000261667470136973 $ 0.000261667470136973 $ 0.000261667470136973 Huidige prijs: $ 0.000314 $ 0.000314 $ 0.000314 Meer informatie over Boundless Network (BUN) prijs

Boundless Network (BUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Boundless Network (BUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUN begrijpt, kun je de live prijs van BUN token verkennen!

