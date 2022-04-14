Dolos The Bully (BULLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dolos The Bully (BULLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dolos The Bully (BULLY) Informatie Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Dolos The Bully is a meme coin on the Solana chain. Officiële website: https://www.dolosdiary.com/ Whitepaper: https://docs.dolosdiary.com/dolos/roadmap-and-vision Block explorer: https://solscan.io/token/79yTpy8uwmAkrdgZdq6ZSBTvxKsgPrNqTLvYQBh1pump Koop nu BULLY!

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dolos The Bully (BULLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 608.99K $ 608.99K $ 608.99K Totale voorraad: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M Circulerende voorraad: $ 960.55M $ 960.55M $ 960.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 608.99K $ 608.99K $ 608.99K Hoogste ooit: $ 0.2655 $ 0.2655 $ 0.2655 Laagste ooit: $ 0.000495684077777789 $ 0.000495684077777789 $ 0.000495684077777789 Huidige prijs: $ 0.000634 $ 0.000634 $ 0.000634 Meer informatie over Dolos The Bully (BULLY) prijs

Dolos The Bully (BULLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dolos The Bully (BULLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BULLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BULLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BULLY begrijpt, kun je de live prijs van BULLY token verkennen!

