BULLS (BULLS) Informatie Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal. Battle Bulls is a free mobile clicker game on Telegram, complemented by a spectacular battle mode. In this game, you, as a founder, will build a virtual blockchain business and try to get more in-game coins. Then, you can convert them into real tokens for withdrawal. Officiële website: https://battlebulls.com Whitepaper: https://battlebulls.com/documents/WhitePaper.pdf Block explorer: https://smartexplorer.com/blockchain/contracts/sgoaR28U2uFjURPsCa29LoLcLv2Zmq28ij Koop nu BULLS!

BULLS (BULLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BULLS (BULLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 3.14K $ 3.14K $ 3.14K Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Hoogste ooit: $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 747.49 $ 747.49 $ 747.49 Meer informatie over BULLS (BULLS) prijs

BULLS (BULLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BULLS (BULLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BULLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BULLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BULLS begrijpt, kun je de live prijs van BULLS token verkennen!

BULLS (BULLS) Prijsgeschiedenis Door de BULLS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BULLS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BULLS Wil je weten waar je BULLS naartoe gaat? Onze BULLS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BULLS token!

