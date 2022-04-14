BULLA (BULLA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BULLA (BULLA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BULLA (BULLA) Informatie Officiële website: https://bullamascot.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511 Koop nu BULLA!

BULLA (BULLA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BULLA (BULLA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.68M $ 18.68M $ 18.68M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 66.71M $ 66.71M $ 66.71M Hoogste ooit: $ 0.2282 $ 0.2282 $ 0.2282 Laagste ooit: $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 Huidige prijs: $ 0.06671 $ 0.06671 $ 0.06671 Meer informatie over BULLA (BULLA) prijs

BULLA (BULLA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BULLA (BULLA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BULLA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BULLA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BULLA begrijpt, kun je de live prijs van BULLA token verkennen!

Hoe koop je BULLA? Wil je BULLA (BULLA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BULLA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BULLA koopt op MEXC!

BULLA (BULLA) Prijsgeschiedenis Door de BULLA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BULLA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BULLA Wil je weten waar je BULLA naartoe gaat? Onze BULLA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BULLA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!