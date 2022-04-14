Pepe Buldak (BUL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pepe Buldak (BUL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pepe Buldak (BUL) Informatie Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. Officiële website: https://pepebuldak.io/ Whitepaper: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Koop nu BUL!

Pepe Buldak (BUL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pepe Buldak (BUL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 3.07T $ 3.07T $ 3.07T Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 717.56K $ 717.56K $ 717.56K Hoogste ooit: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00000023381 $ 0.00000023381 $ 0.00000023381 Meer informatie over Pepe Buldak (BUL) prijs

Pepe Buldak (BUL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepe Buldak (BUL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUL begrijpt, kun je de live prijs van BUL token verkennen!

Hoe koop je BUL? Wil je Pepe Buldak (BUL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BUL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BUL koopt op MEXC!

Pepe Buldak (BUL) Prijsgeschiedenis Door de BUL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BUL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BUL Wil je weten waar je BUL naartoe gaat? Onze BUL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!