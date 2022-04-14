Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Imaginary Ones (BUBBLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Imaginary Ones (BUBBLE) Informatie Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World. Officiële website: https://imaginaryones.com/ Whitepaper: https://bubble.imaginaryones.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Imaginary Ones (BUBBLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 765.97K Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.85B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.69M Hoogste ooit: $ 0.06 Laagste ooit: $ 0.00026015892307789 Huidige prijs: $ 0.000269

Imaginary Ones (BUBBLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Imaginary Ones (BUBBLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUBBLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUBBLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUBBLE begrijpt, kun je de live prijs van BUBBLE token verkennen!

