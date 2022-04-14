Bubb (BUBB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bubb (BUBB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bubb (BUBB) Informatie $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. Officiële website: https://www.bubbnb.xyz/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B

Bubb (BUBB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bubb (BUBB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.21M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.21M Hoogste ooit: $ 0.042679 Laagste ooit: $ 0.000175048316618067 Huidige prijs: $ 0.002212

Bubb (BUBB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bubb (BUBB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUBB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUBB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Hoe koop je BUBB? Wil je Bubb (BUBB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BUBB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Bubb (BUBB) Prijsgeschiedenis Door de BUBB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van BUBB Wil je weten waar je BUBB naartoe gaat? Onze BUBB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

