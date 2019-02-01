BitTorrent (BTT) Tokenomie

BitTorrent (BTT) Informatie

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Officiële website:
https://bt.io/
Whitepaper:
https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf
Block explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4

BitTorrent (BTT) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitTorrent (BTT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 596.37M
Totale voorraad:
$ 990.00T
Circulerende voorraad:
$ 986.06T
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 598.75M
Hoogste ooit:
$ 0.0136306
Laagste ooit:
$ 0.000000365670530465
Huidige prijs:
$ 0.0000006048
BitTorrent (BTT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van BitTorrent (BTT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal BTT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel BTT tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van BTT begrijpt, kun je de live prijs van BTT token verkennen!

Hoe koop je BTT?

Wil je BitTorrent (BTT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BTT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

BitTorrent (BTT) Prijsgeschiedenis

Door de BTT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van BTT

Wil je weten waar je BTT naartoe gaat? Onze BTT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.