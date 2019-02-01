BitTorrent (BTT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitTorrent (BTT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitTorrent (BTT) Informatie Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Officiële website: https://bt.io/ Whitepaper: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Block explorer: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4

BitTorrent (BTT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitTorrent (BTT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 596.37M $ 596.37M $ 596.37M Totale voorraad: $ 990.00T $ 990.00T $ 990.00T Circulerende voorraad: $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 598.75M $ 598.75M $ 598.75M Hoogste ooit: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 Laagste ooit: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Huidige prijs: $ 0.0000006048 $ 0.0000006048 $ 0.0000006048 Meer informatie over BitTorrent (BTT) prijs

BitTorrent (BTT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitTorrent (BTT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTT begrijpt, kun je de live prijs van BTT token verkennen!

