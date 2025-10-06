BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Openverse Network prijs vandaag is 7.42 USD. Volg realtime BTG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BTG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Openverse Network prijs vandaag is 7.42 USD. Volg realtime BTG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BTG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BTG

BTG Prijsinformatie

Wat is BTG

BTG whitepaper

BTG officiële website

BTG tokenomie

BTG Prijsvoorspelling

BTG Geschiedenis

BTG koopgids

BTG-naar-Fiat valutaconversie

BTG spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Openverse Network logo

Openverse Network koers(BTG)

1 BTG naar USD live prijs:

$7.56
$7.56$7.56
-5.80%1D
USD
Openverse Network (BTG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:09:27 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 7.152
$ 7.152$ 7.152
24u laag
$ 8.457
$ 8.457$ 8.457
24u hoog

$ 7.152
$ 7.152$ 7.152

$ 8.457
$ 8.457$ 8.457

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-2.58%

-5.80%

-52.90%

-52.90%

Openverse Network (BTG) real-time prijs is $ 7.42. De afgelopen 24 uur werd er BTG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 7.152 en een hoogtepunt van $ 8.457, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BTG hoogste prijs aller tijden is $ 18.80127296990911, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3.477213386513058 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BTG met -2.58% veranderd in het afgelopen uur, -5.80% in de afgelopen 24 uur en -52.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Openverse Network (BTG) Marktinformatie

No.906

$ 14.10M
$ 14.10M$ 14.10M

$ 63.28K
$ 63.28K$ 63.28K

$ 148.40M
$ 148.40M$ 148.40M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Openverse Network is $ 14.10M, met een handelsvolume van $ 63.28K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BTG is 1.90M, met een totale voorraad van 20000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 148.40M.

Openverse Network (BTG) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Openverse Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.46548-5.80%
30 dagen$ +1.173+18.77%
60 dagen$ +5.92+394.66%
90 dagen$ +5.92+394.66%
Openverse Network prijswijziging vandaag

BTG registreerde vandaag een verandering van $ -0.46548 (-5.80%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Openverse Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +1.173 (+18.77%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Openverse Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BTG zien we een verandering van $ +5.92 (+394.66%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Openverse Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +5.92 (+394.66%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Openverse Network (BTG) bekijken?

Bekijk nu de Openverse Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is Openverse Network (BTG)?

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOpenverse Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BTG staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Openverse Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Openverse Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Openverse Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Openverse Network (BTG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Openverse Network (BTG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Openverse Network te bekijken.

Bekijk nu de Openverse Network prijsvoorspelling !

Openverse Network (BTG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Openverse Network (BTG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BTG token !

Hoe koop je Openverse Network (BTG)?

Op zoek naar Hoe koop je Openverse Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Openverse Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BTG naar lokale valuta's

1 Openverse Network(BTG) naar VND
195,257.3
1 Openverse Network(BTG) naar AUD
A$11.4268
1 Openverse Network(BTG) naar GBP
5.6392
1 Openverse Network(BTG) naar EUR
6.4554
1 Openverse Network(BTG) naar USD
$7.42
1 Openverse Network(BTG) naar MYR
RM31.0898
1 Openverse Network(BTG) naar TRY
312.382
1 Openverse Network(BTG) naar JPY
¥1,135.26
1 Openverse Network(BTG) naar ARS
ARS$10,816.2824
1 Openverse Network(BTG) naar RUB
602.875
1 Openverse Network(BTG) naar INR
657.6346
1 Openverse Network(BTG) naar IDR
Rp123,666.6172
1 Openverse Network(BTG) naar PHP
436.7412
1 Openverse Network(BTG) naar EGP
￡E.351.708
1 Openverse Network(BTG) naar BRL
R$40.068
1 Openverse Network(BTG) naar CAD
C$10.4622
1 Openverse Network(BTG) naar BDT
904.498
1 Openverse Network(BTG) naar NGN
10,707.06
1 Openverse Network(BTG) naar COP
$28,648.62
1 Openverse Network(BTG) naar ZAR
R.129.7016
1 Openverse Network(BTG) naar UAH
312.2336
1 Openverse Network(BTG) naar TZS
T.Sh.18,230.94
1 Openverse Network(BTG) naar VES
Bs1,654.66
1 Openverse Network(BTG) naar CLP
$7,019.32
1 Openverse Network(BTG) naar PKR
Rs2,097.7824
1 Openverse Network(BTG) naar KZT
3,888.822
1 Openverse Network(BTG) naar THB
฿241.3726
1 Openverse Network(BTG) naar TWD
NT$229.3522
1 Openverse Network(BTG) naar AED
د.إ27.2314
1 Openverse Network(BTG) naar CHF
Fr6.0102
1 Openverse Network(BTG) naar HKD
HK$57.6534
1 Openverse Network(BTG) naar AMD
֏2,838.521
1 Openverse Network(BTG) naar MAD
.د.م69.0802
1 Openverse Network(BTG) naar MXN
$138.5314
1 Openverse Network(BTG) naar SAR
ريال27.825
1 Openverse Network(BTG) naar ETB
Br1,134.889
1 Openverse Network(BTG) naar KES
KSh958.5898
1 Openverse Network(BTG) naar JOD
د.أ5.26078
1 Openverse Network(BTG) naar PLN
27.454
1 Openverse Network(BTG) naar RON
лв32.7964
1 Openverse Network(BTG) naar SEK
kr71.0836
1 Openverse Network(BTG) naar BGN
лв12.614
1 Openverse Network(BTG) naar HUF
Ft2,504.1758
1 Openverse Network(BTG) naar CZK
157.3782
1 Openverse Network(BTG) naar KWD
د.ك2.27794
1 Openverse Network(BTG) naar ILS
24.2634
1 Openverse Network(BTG) naar BOB
Bs51.2722
1 Openverse Network(BTG) naar AZN
12.614
1 Openverse Network(BTG) naar TJS
SM68.4124
1 Openverse Network(BTG) naar GEL
20.1824
1 Openverse Network(BTG) naar AOA
Kz6,770.008
1 Openverse Network(BTG) naar BHD
.د.ب2.79734
1 Openverse Network(BTG) naar BMD
$7.42
1 Openverse Network(BTG) naar DKK
kr48.23
1 Openverse Network(BTG) naar HNL
L195.4428
1 Openverse Network(BTG) naar MUR
341.4684
1 Openverse Network(BTG) naar NAD
$129.0338
1 Openverse Network(BTG) naar NOK
kr75.8324
1 Openverse Network(BTG) naar NZD
$13.1334
1 Openverse Network(BTG) naar PAB
B/.7.42
1 Openverse Network(BTG) naar PGK
K31.535
1 Openverse Network(BTG) naar QAR
ر.ق27.0088
1 Openverse Network(BTG) naar RSD
дин.757.3594
1 Openverse Network(BTG) naar UZS
soʻm88,333.3192
1 Openverse Network(BTG) naar ALL
L624.0962
1 Openverse Network(BTG) naar ANG
ƒ13.2818
1 Openverse Network(BTG) naar AWG
ƒ13.2818
1 Openverse Network(BTG) naar BBD
$14.84
1 Openverse Network(BTG) naar BAM
KM12.614
1 Openverse Network(BTG) naar BIF
Fr21,881.58
1 Openverse Network(BTG) naar BND
$9.646
1 Openverse Network(BTG) naar BSD
$7.42
1 Openverse Network(BTG) naar JMD
$1,191.1326
1 Openverse Network(BTG) naar KHR
29,799.1652
1 Openverse Network(BTG) naar KMF
Fr3,160.92
1 Openverse Network(BTG) naar LAK
161,304.3446
1 Openverse Network(BTG) naar LKR
රු2,261.4676
1 Openverse Network(BTG) naar MDL
L127.1046
1 Openverse Network(BTG) naar MGA
Ar33,423.39
1 Openverse Network(BTG) naar MOP
P59.36
1 Openverse Network(BTG) naar MVR
114.268
1 Openverse Network(BTG) naar MWK
MK12,881.9362
1 Openverse Network(BTG) naar MZN
MT474.509
1 Openverse Network(BTG) naar NPR
रु1,052.6012
1 Openverse Network(BTG) naar PYG
52,622.64
1 Openverse Network(BTG) naar RWF
Fr10,766.42
1 Openverse Network(BTG) naar SBD
$61.0666
1 Openverse Network(BTG) naar SCR
99.799
1 Openverse Network(BTG) naar SRD
$285.67
1 Openverse Network(BTG) naar SVC
$64.925
1 Openverse Network(BTG) naar SZL
L129.108
1 Openverse Network(BTG) naar TMT
m26.0442
1 Openverse Network(BTG) naar TND
د.ت21.79996
1 Openverse Network(BTG) naar TTD
$50.3076
1 Openverse Network(BTG) naar UGX
Sh25,851.28
1 Openverse Network(BTG) naar XAF
Fr4,236.82
1 Openverse Network(BTG) naar XCD
$20.034
1 Openverse Network(BTG) naar XOF
Fr4,236.82
1 Openverse Network(BTG) naar XPF
Fr764.26
1 Openverse Network(BTG) naar BWP
P100.17
1 Openverse Network(BTG) naar BZD
$14.9142
1 Openverse Network(BTG) naar CVE
$713.2846
1 Openverse Network(BTG) naar DJF
Fr1,313.34
1 Openverse Network(BTG) naar DOP
$476.8092
1 Openverse Network(BTG) naar DZD
د.ج970.3134
1 Openverse Network(BTG) naar FJD
$16.9176
1 Openverse Network(BTG) naar GNF
Fr64,516.9
1 Openverse Network(BTG) naar GTQ
Q56.8372
1 Openverse Network(BTG) naar GYD
$1,552.264
1 Openverse Network(BTG) naar ISK
kr942.34

Openverse Network bron

Voor een beter begrip van Openverse Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Openverse Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Openverse Network

Hoeveel is Openverse Network (BTG) vandaag waard?
De live BTG prijs in USD is 7.42 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BTG naar USD prijs?
De huidige prijs van BTG naar USD is $ 7.42. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Openverse Network?
De marktkapitalisatie van BTG is $ 14.10M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BTG?
De circulerende voorraad van BTG is 1.90M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BTG?
BTG bereikte een ATH-prijs van 18.80127296990911 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BTG?
BTG zag een ATL-prijs van 3.477213386513058 USD.
Wat is het handelsvolume van BTG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BTG is $ 63.28K USD.
Zal BTG dit jaar hoger gaan?
BTG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BTG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:09:27 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

BTG-naar-USD calculator

Bedrag

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 7.42 USD

Handel in BTG

BTG/USDT
$7.56
$7.56$7.56
-5.77%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,555.92
$101,555.92$101,555.92

-1.57%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,287.88
$3,287.88$3,287.88

-6.25%

Solana logo

Solana

SOL

$155.49
$155.49$155.49

-3.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1746
$1.1746$1.1746

+683.06%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,555.92
$101,555.92$101,555.92

-1.57%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,287.88
$3,287.88$3,287.88

-6.25%

Solana logo

Solana

SOL

$155.49
$155.49$155.49

-3.70%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2201
$2.2201$2.2201

-2.71%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16216
$0.16216$0.16216

-1.07%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4805
$0.4805$0.4805

+861.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000916
$0.000000000916$0.000000000916

+965.11%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4805
$0.4805$0.4805

+861.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1746
$1.1746$1.1746

+683.06%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12227
$0.12227$0.12227

+697.06%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2226
$0.2226$0.2226

+239.84%