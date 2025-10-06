Wat is Openverse Network (BTG)?

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a "fully open protocol-based cross-chain" system. It aims to "make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. "

Openverse Network (BTG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Openverse Network (BTG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BTG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Openverse Network Hoeveel is Openverse Network (BTG) vandaag waard? De live BTG prijs in USD is 7.42 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige BTG naar USD prijs? $ 7.42 . Bekijk De huidige prijs van BTG naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Openverse Network? De marktkapitalisatie van BTG is $ 14.10M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van BTG? De circulerende voorraad van BTG is 1.90M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van BTG? BTG bereikte een ATH-prijs van 18.80127296990911 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BTG? BTG zag een ATL-prijs van 3.477213386513058 USD . Wat is het handelsvolume van BTG? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BTG is $ 63.28K USD . Zal BTG dit jaar hoger gaan? BTG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BTG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Openverse Network (BTG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8) Type Informatie 11-05 17:18:00 Industrie-updates Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 On-chain gegevens Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Industrie-updates Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Industrie-updates Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Industrie-updates Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Industrie-updates Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

