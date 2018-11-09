BitcoinSV (BSV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitcoinSV (BSV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitcoinSV (BSV) Informatie The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV (BSV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitcoinSV (BSV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 486.93M $ 486.93M $ 486.93M Totale voorraad: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Circulerende voorraad: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 486.93M $ 486.93M $ 486.93M Hoogste ooit: $ 495.1033 $ 495.1033 $ 495.1033 Laagste ooit: $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 $ 22.957323388337606 Huidige prijs: $ 24.44 $ 24.44 $ 24.44 Meer informatie over BitcoinSV (BSV) prijs

BitcoinSV (BSV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitcoinSV (BSV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BSV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BSV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BSV begrijpt, kun je de live prijs van BSV token verkennen!

