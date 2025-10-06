BeursDEX+
De live Baby Shark Universe prijs vandaag is 0.22273 USD. Volg realtime BSU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BSU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BSU

BSU Prijsinformatie

Wat is BSU

BSU whitepaper

BSU officiële website

BSU tokenomie

BSU Prijsvoorspelling

BSU Geschiedenis

BSU koopgids

BSU-naar-Fiat valutaconversie

BSU spot

BSU USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Baby Shark Universe logo

Baby Shark Universe koers(BSU)

1 BSU naar USD live prijs:

$0.22273
-1.31%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:09:20 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.21379
24u laag
$ 0.24355
24u hoog

$ 0.21379
$ 0.24355
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
-0.24%

-1.31%

-0.45%

-0.45%

Baby Shark Universe (BSU) real-time prijs is $ 0.22273. De afgelopen 24 uur werd er BSU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.21379 en een hoogtepunt van $ 0.24355, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BSU hoogste prijs aller tijden is $ 0.37631193723515616, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.05070113905338495 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BSU met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, -1.31% in de afgelopen 24 uur en -0.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Baby Shark Universe (BSU) Marktinformatie

No.560

$ 37.42M
$ 64.48K
$ 189.32M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Baby Shark Universe is $ 37.42M, met een handelsvolume van $ 64.48K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BSU is 168.00M, met een totale voorraad van 850000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 189.32M.

Baby Shark Universe (BSU) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Baby Shark Universe prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0029565-1.31%
30 dagen$ -0.03597-13.91%
60 dagen$ +0.12075+118.40%
90 dagen$ +0.21273+2,127.30%
Baby Shark Universe prijswijziging vandaag

BSU registreerde vandaag een verandering van $ -0.0029565 (-1.31%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Baby Shark Universe 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.03597 (-13.91%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Baby Shark Universe 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BSU zien we een verandering van $ +0.12075 (+118.40%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Baby Shark Universe 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.21273 (+2,127.30%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Baby Shark Universe (BSU) bekijken?

Bekijk nu de Baby Shark Universeprijsgeschiedenispagina.

Wat is Baby Shark Universe (BSU)?

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBaby Shark Universe investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BSU staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Baby Shark Universe lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Baby Shark Universe aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Baby Shark Universe Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Baby Shark Universe (BSU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Baby Shark Universe (BSU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Baby Shark Universe te bekijken.

Bekijk nu de Baby Shark Universe prijsvoorspelling !

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Baby Shark Universe (BSU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BSU token !

Hoe koop je Baby Shark Universe (BSU)?

Op zoek naar Hoe koop je Baby Shark Universe? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Baby Shark Universe gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BSU naar lokale valuta's

1 Baby Shark Universe(BSU) naar VND
5,861.13995
1 Baby Shark Universe(BSU) naar AUD
A$0.3430042
1 Baby Shark Universe(BSU) naar GBP
0.1692748
1 Baby Shark Universe(BSU) naar EUR
0.1937751
1 Baby Shark Universe(BSU) naar USD
$0.22273
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MYR
RM0.9332387
1 Baby Shark Universe(BSU) naar TRY
9.376933
1 Baby Shark Universe(BSU) naar JPY
¥34.07769
1 Baby Shark Universe(BSU) naar ARS
ARS$324.6779756
1 Baby Shark Universe(BSU) naar RUB
18.0968125
1 Baby Shark Universe(BSU) naar INR
19.7405599
1 Baby Shark Universe(BSU) naar IDR
Rp3,712.1651818
1 Baby Shark Universe(BSU) naar PHP
13.1098878
1 Baby Shark Universe(BSU) naar EGP
￡E.10.557402
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BRL
R$1.202742
1 Baby Shark Universe(BSU) naar CAD
C$0.3140493
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BDT
27.150787
1 Baby Shark Universe(BSU) naar NGN
321.39939
1 Baby Shark Universe(BSU) naar COP
$859.96053
1 Baby Shark Universe(BSU) naar ZAR
R.3.8933204
1 Baby Shark Universe(BSU) naar UAH
9.3724784
1 Baby Shark Universe(BSU) naar TZS
T.Sh.547.24761
1 Baby Shark Universe(BSU) naar VES
Bs49.66879
1 Baby Shark Universe(BSU) naar CLP
$210.70258
1 Baby Shark Universe(BSU) naar PKR
Rs62.9702256
1 Baby Shark Universe(BSU) naar KZT
116.732793
1 Baby Shark Universe(BSU) naar THB
฿7.2454069
1 Baby Shark Universe(BSU) naar TWD
NT$6.8845843
1 Baby Shark Universe(BSU) naar AED
د.إ0.8174191
1 Baby Shark Universe(BSU) naar CHF
Fr0.1804113
1 Baby Shark Universe(BSU) naar HKD
HK$1.7306121
1 Baby Shark Universe(BSU) naar AMD
֏85.2053615
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MAD
.د.م2.0736163
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MXN
$4.1583691
1 Baby Shark Universe(BSU) naar SAR
ريال0.8352375
1 Baby Shark Universe(BSU) naar ETB
Br34.0665535
1 Baby Shark Universe(BSU) naar KES
KSh28.7744887
1 Baby Shark Universe(BSU) naar JOD
د.أ0.15791557
1 Baby Shark Universe(BSU) naar PLN
0.824101
1 Baby Shark Universe(BSU) naar RON
лв0.9844666
1 Baby Shark Universe(BSU) naar SEK
kr2.1337534
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BGN
лв0.378641
1 Baby Shark Universe(BSU) naar HUF
Ft75.1691477
1 Baby Shark Universe(BSU) naar CZK
4.7241033
1 Baby Shark Universe(BSU) naar KWD
د.ك0.06837811
1 Baby Shark Universe(BSU) naar ILS
0.7283271
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BOB
Bs1.5390643
1 Baby Shark Universe(BSU) naar AZN
0.378641
1 Baby Shark Universe(BSU) naar TJS
SM2.0535706
1 Baby Shark Universe(BSU) naar GEL
0.6058256
1 Baby Shark Universe(BSU) naar AOA
Kz203.218852
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BHD
.د.ب0.08396921
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BMD
$0.22273
1 Baby Shark Universe(BSU) naar DKK
kr1.447745
1 Baby Shark Universe(BSU) naar HNL
L5.8667082
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MUR
10.2500346
1 Baby Shark Universe(BSU) naar NAD
$3.8732747
1 Baby Shark Universe(BSU) naar NOK
kr2.2763006
1 Baby Shark Universe(BSU) naar NZD
$0.3942321
1 Baby Shark Universe(BSU) naar PAB
B/.0.22273
1 Baby Shark Universe(BSU) naar PGK
K0.9466025
1 Baby Shark Universe(BSU) naar QAR
ر.ق0.8107372
1 Baby Shark Universe(BSU) naar RSD
дин.22.7340511
1 Baby Shark Universe(BSU) naar UZS
soʻm2,651.5471948
1 Baby Shark Universe(BSU) naar ALL
L18.7338203
1 Baby Shark Universe(BSU) naar ANG
ƒ0.3986867
1 Baby Shark Universe(BSU) naar AWG
ƒ0.3986867
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BBD
$0.44546
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BAM
KM0.378641
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BIF
Fr656.83077
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BND
$0.289549
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BSD
$0.22273
1 Baby Shark Universe(BSU) naar JMD
$35.7548469
1 Baby Shark Universe(BSU) naar KHR
894.4970438
1 Baby Shark Universe(BSU) naar KMF
Fr94.88298
1 Baby Shark Universe(BSU) naar LAK
4,841.9564249
1 Baby Shark Universe(BSU) naar LKR
රු67.8836494
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MDL
L3.8153649
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MGA
Ar1,003.287285
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MOP
P1.78184
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MVR
3.430042
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MWK
MK386.6837803
1 Baby Shark Universe(BSU) naar MZN
MT14.2435835
1 Baby Shark Universe(BSU) naar NPR
रु31.5964778
1 Baby Shark Universe(BSU) naar PYG
1,579.60116
1 Baby Shark Universe(BSU) naar RWF
Fr323.18123
1 Baby Shark Universe(BSU) naar SBD
$1.8330679
1 Baby Shark Universe(BSU) naar SCR
2.9957185
1 Baby Shark Universe(BSU) naar SRD
$8.575105
1 Baby Shark Universe(BSU) naar SVC
$1.9488875
1 Baby Shark Universe(BSU) naar SZL
L3.875502
1 Baby Shark Universe(BSU) naar TMT
m0.7817823
1 Baby Shark Universe(BSU) naar TND
د.ت0.65438074
1 Baby Shark Universe(BSU) naar TTD
$1.5101094
1 Baby Shark Universe(BSU) naar UGX
Sh775.99132
1 Baby Shark Universe(BSU) naar XAF
Fr127.17883
1 Baby Shark Universe(BSU) naar XCD
$0.601371
1 Baby Shark Universe(BSU) naar XOF
Fr127.17883
1 Baby Shark Universe(BSU) naar XPF
Fr22.94119
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BWP
P3.006855
1 Baby Shark Universe(BSU) naar BZD
$0.4476873
1 Baby Shark Universe(BSU) naar CVE
$21.4110349
1 Baby Shark Universe(BSU) naar DJF
Fr39.42321
1 Baby Shark Universe(BSU) naar DOP
$14.3126298
1 Baby Shark Universe(BSU) naar DZD
د.ج29.1264021
1 Baby Shark Universe(BSU) naar FJD
$0.5078244
1 Baby Shark Universe(BSU) naar GNF
Fr1,936.63735
1 Baby Shark Universe(BSU) naar GTQ
Q1.7061118
1 Baby Shark Universe(BSU) naar GYD
$46.595116
1 Baby Shark Universe(BSU) naar ISK
kr28.28671

Baby Shark Universe bron

Voor een beter begrip van Baby Shark Universe kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Baby Shark Universe
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Baby Shark Universe

Hoeveel is Baby Shark Universe (BSU) vandaag waard?
De live BSU prijs in USD is 0.22273 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BSU naar USD prijs?
De huidige prijs van BSU naar USD is $ 0.22273. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Baby Shark Universe?
De marktkapitalisatie van BSU is $ 37.42M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BSU?
De circulerende voorraad van BSU is 168.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BSU?
BSU bereikte een ATH-prijs van 0.37631193723515616 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BSU?
BSU zag een ATL-prijs van 0.05070113905338495 USD.
Wat is het handelsvolume van BSU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BSU is $ 64.48K USD.
Zal BSU dit jaar hoger gaan?
BSU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BSU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:09:20 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

