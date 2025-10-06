Wat is Baby Shark Universe (BSU)?

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse. Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Baby Shark Universe (BSU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BSU token !

Baby Shark Universe bron

Voor een beter begrip van Baby Shark Universe kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Baby Shark Universe Hoeveel is Baby Shark Universe (BSU) vandaag waard? De live BSU prijs in USD is 0.22273 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige BSU naar USD prijs? $ 0.22273 . Bekijk De huidige prijs van BSU naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Baby Shark Universe? De marktkapitalisatie van BSU is $ 37.42M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van BSU? De circulerende voorraad van BSU is 168.00M USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van BSU? BSU bereikte een ATH-prijs van 0.37631193723515616 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BSU? BSU zag een ATL-prijs van 0.05070113905338495 USD . Wat is het handelsvolume van BSU? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BSU is $ 64.48K USD . Zal BSU dit jaar hoger gaan? BSU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BSU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Baby Shark Universe (BSU) Belangrijke updates uit de sector

