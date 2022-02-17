Blocksport (BSPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blocksport (BSPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Blocksport (BSPT) Informatie Blocksport to launch a NFT platform to bring clubs, fans and sponsors closer together. The state-of-the-art NFT platform provides features like NFT and fan token issuance, auction, bidding as well as NFT mining. Blocksport aims to build a sports ecology for Sports enthusiasts that integrates games, sports NFTs, and fan community management. NFTs Blocksport launches the unique NFTs of sports assets such as Collectible Cards, Memorabilia, Video, Picture, Merchandise, Skins, which can be permanently collected by fans. Fan Token Offering Blocksport cooperates with world-renowned clubs to issue fan tokens for these cooperative clubs. Fans holding fan tokens can participate and influence club-related important decision. Staking The Blocksport NFT platform integrates BSPT, star card NFT and fan tokens into DeFi games, and enhances fans interaction through the «play and earn» mode. Officiële website: https://blocksport.io/ Whitepaper: https://blocksport.io/wp-content/uploads/2021/07/Blocksport-NFT-Whitepaper-20210720.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa350da05405cc204e551c4eed19c3039646528d5

Blocksport (BSPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blocksport (BSPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 116.46K $ 116.46K $ 116.46K Hoogste ooit: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Laagste ooit: $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 $ 0.000029564578177158 Huidige prijs: $ 0.00011646 $ 0.00011646 $ 0.00011646 Meer informatie over Blocksport (BSPT) prijs

Blocksport (BSPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blocksport (BSPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BSPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BSPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BSPT begrijpt, kun je de live prijs van BSPT token verkennen!

Blocksport (BSPT) Prijsgeschiedenis Door de BSPT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BSPT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BSPT Wil je weten waar je BSPT naartoe gaat? Onze BSPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BSPT token!

